Втрати ворога станом на 11 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 11 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 11 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 11 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1121570 (+1160) осіб;
- танків – 11247 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23345 (+6) од;
- артилерійських систем – 33568 (+21) од;
- РСЗВ – 1518 (+1) од;
- засоби ППО – 1225 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68766 (+219);
- крилаті ракети – 3859 (+18);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63847 (+72);
- спеціальна техніка – 3973 (+0).
Нагадаємо, триває 1326-й день повномасштабної війни в Україні.
