Втрати ворога станом на 11 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ у війні з Україною станом на 11 жовтня втратила :

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 11 жовтня 2025 року.

РФ з початку війни втратила 23345 бойових броньованих машин

