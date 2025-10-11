Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 11 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 11 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 23345 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1160 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 11 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 11 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 11 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1121570 (+1160) осіб;
  • танків – 11247 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23345 (+6) од;
  • артилерійських систем – 33568 (+21) од;
  • РСЗВ – 1518 (+1) од;
  • засоби ППО – 1225 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68766 (+219);
  • крилаті ракети – 3859 (+18);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63847 (+72);
  • спеціальна техніка – 3973 (+0).
Втрати ворога станом на 11 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1326-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: окупанти втрати ворог Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджений будинок у Запорізькому районі
Атака на Україну, Ізраїль та ХАМАС підписали угоду: головне за ніч
9 жовтня, 05:31
Як не дали знеструмити столицю. СБУ діє на випередження
Як не дали знеструмити столицю. СБУ діє на випередження
2 жовтня, 17:13
За словами начальника Генштабу, кадрові перестановки в ЗСУ продовжуватимуться
ЗСУ завершили перехід на корпусну структуру
1 жовтня, 21:29
Сергій Комишан, військовий російської армії, взятий у пoлoн військовими 93-ї бригади Холодний Яр
Українець, який воював за росіян, розповів, як його відправили на штурм Запоріжжя
27 вересня, 19:13
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2025 року
26 вересня, 08:19
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11201 танк
Втрати ворога станом на 24 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
24 вересня, 07:48
Відновлено контроль над сімома населеними пунктами на Донеччині
Сирський потішив новинами з фронту
22 вересня, 15:14
Окупанти намагаються просочуватися крізь позиції українських військових
Російські диверсанти маскуються під цивільних, щоб проникнути у Куп’янськ
21 вересня, 16:52
Ситуація на фронті 15 вересня
Лінія фронту станом на 15 вересня 2025. Зведення Генштабу
15 вересня, 22:28

Події в Україні

Чернігівщина: під час ліквідації наслідків атаки рятувальники потрапили під повторний обстріл
Чернігівщина: під час ліквідації наслідків атаки рятувальники потрапили під повторний обстріл
Удар по Чернігівщині: у лікарні помер важкопоранений працівник обленерго
Удар по Чернігівщині: у лікарні помер важкопоранений працівник обленерго
Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 жовтня 2025 року
Харківщина: внаслідок нічної атаки БпЛА сталися пожежі на підприємствах
Харківщина: внаслідок нічної атаки БпЛА сталися пожежі на підприємствах
Втрати ворога станом на 11 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Обстріл Одеси, заяви Трампа: головне за ніч
Обстріл Одеси, заяви Трампа: головне за ніч

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua