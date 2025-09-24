Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 24 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11201 танк
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 24 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 24 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 24 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1104550 (+970) осіб;
  • танків – 11201 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23285 (+3) од;
  • артилерійських систем – 33095 (+43) од;
  • РСЗВ – 1496 (+1) од;
  • засоби ППО – 1218 (+0) од;
  • літаків – 426 (+2) од;
  • гелікоптерів – 345 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 62820 (+334);
  • крилаті ракети – 3747 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 62616 (+130);
  • спеціальна техніка – 3973 (+4).
Нагадаємо, триває 1309-й день повномасштабної війни в Україні.

