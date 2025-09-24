Втрати ворога станом на 24 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 24 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 24 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 24 вересня втратила:
- особового складу – близько 1104550 (+970) осіб;
- танків – 11201 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23285 (+3) од;
- артилерійських систем – 33095 (+43) од;
- РСЗВ – 1496 (+1) од;
- засоби ППО – 1218 (+0) од;
- літаків – 426 (+2) од;
- гелікоптерів – 345 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 62820 (+334);
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62616 (+130);
- спеціальна техніка – 3973 (+4).
Нагадаємо, триває 1309-й день повномасштабної війни в Україні.
