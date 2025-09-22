Головна Країна Події в Україні
Сирський потішив новинами з фронту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Відновлено контроль над сімома населеними пунктами на Донеччині
фото: Генштаб (ілюстративне)

Загальні втрати російських окупантів на добропільському напрямку складають 2696 осіб

Сили оборони продовжують дії на Добропільському напрямку. Українські воїни просуваються вперед. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає «Главком».

«Минулої доби відновлено контроль над 1,3 кв. км, проведено пошук та знищення противника на території 2,1 кв. км Покровського району Донецької області. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 200 м до 2,5 км», – наголосив Сирський.

За даними головнокомандувача, у ході ведення бойових дій знищено 43 окупанти, загальні втрати противника – 65 осіб. Також знищено 11 одиниць військової техніки (чотири артилерійські системи; шість БпЛА, один мотоцикл).

Загалом за час операції, станом на 00.00 22 вересня 2025 року, звільнено 164,5 кв. км, 180,8 кв. км – зачищено від ДРГ противника. Відновлено контроль над сімома населеними пунктами, зачищено від ДРГ противника – дев’ять.

«Загальні втрати російських окупантів на добропільському напрямку складають 2696 осіб, з них безповортні – 1492. Триває поповнення «обмінного фонду» для повернення українських захисників і захисниць із російської неволі», – додав Сирський.

Нагадаємо, що тривають важкі бої за Купʼянськ Харківської області. Наразі російських терористів у центрі міста немає.

Зокрема, українські військові вивели з ладу та затопили трубу газогону, якою російські підрозділи намагалися прорватися до Куп’янська на Харківщині. Про це повідомило Оперативне командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ.

Згодом президент повідомив, що Сили оборони здійснюють контрнаступальні дії на Донеччині. «Купʼянськ, також райони навколо міста – ми захищаємо позиції. Дякую всім бригадам. Будуть і нові наші дипстрайки у відповідь на те, що робить Росія», – сказав він.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський повідомив, що в районі Куп'янська тривають жорсткі дії. «В районі Куп'янська тривають жорсткі дії, там є відповідні сили. Там у нас діють сильні підрозділи, вона вони знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити. В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені», – наголосив він.

Теги: війна Генштаб Донеччина Олександр Сирський Покровськ

