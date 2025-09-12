Втрати ворога станом на 12 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

фото з відкритих джерел

Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11177 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 12 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 12 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 12 вересня втратила:

особового складу – близько 1092780 (+890) осіб;

танків – 11177 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23266 (+2) од;

артилерійських систем – 32668 (+40) од;

РСЗВ – 1485 (+2) од;

засоби ППО – 1217 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58467 (+273);

крилаті ракети – 3718 (+0);

кораблі/катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 61403 (+64);

спеціальна техніка / special equipment – 3964 (+0).

До слова, триває 1297-й день повномасштабної війни в Україні.