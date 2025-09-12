Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 12 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 12 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11177 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 12 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 12 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 12 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1092780 (+890) осіб;
  • танків – 11177 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23266 (+2) од;
  • артилерійських систем – 32668 (+40) од;
  • РСЗВ – 1485 (+2) од;
  • засоби ППО – 1217 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58467 (+273);
  • крилаті ракети – 3718 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61403 (+64);
  • спеціальна техніка / special equipment – 3964 (+0).
Втрати ворога станом на 12 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

До слова, триває 1297-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати окупанти

