Втрати ворога станом на 12 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 890 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 12 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 12 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 12 вересня втратила:
- особового складу – близько 1092780 (+890) осіб;
- танків – 11177 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23266 (+2) од;
- артилерійських систем – 32668 (+40) од;
- РСЗВ – 1485 (+2) од;
- засоби ППО – 1217 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58467 (+273);
- крилаті ракети – 3718 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61403 (+64);
- спеціальна техніка / special equipment – 3964 (+0).
До слова, триває 1297-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0