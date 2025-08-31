Втрати ворога станом на 31 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 810 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 31 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 31 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 31 серпня втратила:
- особового складу – близько 1082140 (+810) осіб;
- танків – 11151 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23212 (+2) од;
- артилерійських систем – 32199 (+27) од;
- РСЗВ – 1476 (+0) од;
- засоби ППО – 1213 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55062 (+371);
- крилаті ракети – 3664 (+38);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60305 (+83);
- спеціальна техніка – 3952 (+0).
Нагадаємо, триває 1285-й день повномасштабної війни в Україні.
