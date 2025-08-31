Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 31 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Втрати ворога станом на 31 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Триває 1285-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 810 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 31 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 31 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 31 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1082140 (+810) осіб;
  • танків – 11151 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23212 (+2) од;
  • артилерійських систем – 32199 (+27) од;
  • РСЗВ – 1476 (+0) од;
  • засоби ППО – 1213 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 55062 (+371);
  • крилаті ракети – 3664 (+38);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 60305 (+83);
  • спеціальна техніка – 3952 (+0).
Втрати ворога станом на 31 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1285-й день повномасштабної війни в Україні.

