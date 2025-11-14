Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 14 листопада 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 14 листопада 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 14 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1360-й день повномасштабної війни в Україні

Сьогодні держава-терорист завдала один ракетний та 28 авіаційних ударів, застосувала 20 ракет та скинула 58 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ураження 3263 дрони-камікадзе та здійснили 3418 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

14 листопада станом на 22:00 відбулося 256 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося одне боєзіткнення з російськими загарбниками. Ворог здійснив 163 обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 14 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сьогодні ворог десять разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку: поблизу Вовчанська, Синельникового, Одрадного, Дворічанського та у бік Колодязного.

Лінія фронту станом на 14 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

П’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку у бік Петропавлівки, Піщаного та Новоплатонівки. Одна ворожі атаки тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 14 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські захисники відбивали 25 російських атак. Ворог наступав у районах населених пунктів Новоєгорівка, Твердохлібове, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Мирне, Зарічне, Новоселівка, Дробишеве та у бік населених пунктів Коровин Яр, Ольгівка, Дружелюбівка, Новий Мир.

Лінія фронту станом на 14 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбили 17 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Переїзного.

Лінія фронту станом на 14 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Відбулося чотири боєзіткнення із противником у районах Федорівки, Васюківки, Майського та Оріхово-Василівки.

Лінія фронту станом на 14 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Наші війська сьогодні відбивали 33 ворожі атаки поблизу Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Полтавки.

Лінія фронту станом на 14 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Агресор 102 рази атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Новопавлівка, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Дачне.

Лінія фронту станом на 14 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші оборонці відбили 17 ворожих атак поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Ялта, Олександроград, Степове, Привільне, Єгорівка та Красногірське. Ще 6 боєзіткнень досі тривають.

Лінія фронту станом на 14 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Ворог здійснив 15 штурмових дій, українські захисники відбили атаки в районах Солодкого, Яблукового та у бік Зеленого Гаю.

Лінія фронту станом на 14 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Противник наступав чотири рази: поблизу Степногірська та у бік Приморського й Новоандріївки.

Лінія фронту станом на 14 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Бойових зіткнень не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 14 листопада 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1360-й день повномасштабної війни в Україні.

Події в Україні

Лінія фронту станом на 14 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 14 листопада 2025. Зведення Генштабу
Бійці ССО показали зачистку Куп'янська від росіян (відео)
Бійці ССО показали зачистку Куп'янська від росіян (відео)
Сирський: на Покровському напрямку ворог намагається прорватися до житлової забудови
Сирський: на Покровському напрямку ворог намагається прорватися до житлової забудови
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
Нові виплати за народження дитини, Запорізька АЕС під загрозою блекауту. Головне за 14 листопада
Нові виплати за народження дитини, Запорізька АЕС під загрозою блекауту. Головне за 14 листопада
Запорізька АЕС опинилася під загрозою блекауту
Запорізька АЕС опинилася під загрозою блекауту

