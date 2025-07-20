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Мер Львова розповів про свій найважчий обов’язок під час війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Мер Львова розповів про свій найважчий обов’язок під час війни
Садовий мріє, щоб війна закінчилася, адже кожен день Львів ховає воїнів
фото: скріншот із відео

«Жодна нагорода, жодна, не знаю, медаль, вона ніколи в житті цього не компенсує», – каже Садовий

Мер Львова Андрій Садовий поділився, що є найважчим на його посаді під час війни. Як інформує «Главком», про це він розказав у інтерв’ю lviv24.

«Я думаю, що кожен, хто зараз є на якійсь посаді, мріє тільки про одне, щоби закінчилась війна. Бо якщо хтось, наприклад, не розуміє, що це таке, може прийти, я йому покажу. В нас кожного дня є похорони. І кожного дня мій обов'язок – висловити співчуття родині, яка втратила свого героя. А ви пробували колись висловлювати співчуття дітям, маленьким дітям, які втратили свого тата? Дивитися в очі хлопчику 10-11 років, який втратив тата? От що ти маєш йому сказати?», – пояснив Садовий.

За словами мера, саме тому він мріє, щоб війна закінчилася.

«Кожного дня це є втрати людей. Жодна нагорода, жодна, не знаю, медаль, вона ніколи в житті цього не компенсує», – сказав міський голова Львова.

Раніше Садовий розповів, коли відправить до війська синів. 

Нагадаємо, мер Львова поділився секретом своєї енергії. Її джерелом він вважає регулярний подружній секс та спілкування з людьми.

Також міський голова Львова Андрій Садовий оголосив про проведення публічного обговорення щодо впливу російської культури та пропаганди на українську молодь. Відповідну ініціативу мер представив після інциденту, який викликав суспільний резонанс – відео, зняте львівськими школярами під пісню російського виконавця Моргенштерна, що швидко поширилося у мережі.

До слова, Катерина Кіт-Садова, дружина міського голови Львова Андрія Садового, зізналася про свій досвід роботи з психологом.

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Теги: війна Андрій Садовий молодь втрати

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