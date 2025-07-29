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Лінія фронту станом на 29 липня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Лінія фронту станом на 29 липня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 29 липня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав три ракетних та 32 авіаційні удари, застосував шість ракет та скинув 59 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 229 ударів дронами-камікадзе та 3 919 обстрілів.

Новини війни в Україні

29 липня станом на 22:00 відбулося відбулося 139 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 96 окупантів, з яких 56 – безповоротно. Знищено 14 безпілотних літальних апаратів, два укриття для особового складу. Крім того, пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки та два мотоцикли противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські воїни відбили 16 штурмових дій окупантів, ще два боєзіткнення тривають досі. Крім того, ворог завдав два авіаційні удари, скинув три керовані бомби, здійснив 287 обстрілів, з яких вісім – реактивними системами залпового вогню.

Лінія фронту станом на 29 липня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили чотири атаки у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного.

Лінія фронту станом на 29 липня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник двічі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у напрямку Піщаного та в районі Голубівки.

Лінія фронту станом на 29 липня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Шандриголового, Ямполя.

Лінія фронту станом на 29 липня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Наші воїни зупинили п’ять атак поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки, ще два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 29 липня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили три ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Білої Гори та в районі Новомаркового.

Лінія фронту станом на 29 липня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону у районі Торецька.

Лінія фронту станом на 29 липня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Протягом дня  агресор здійснив 48 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів: Попів Яр, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Миролюбівка, Горіхове, Дачне, Никанорівка, Новоукраїнка.
На даний час точиться бій в одній локації.

Лінія фронту станом на 29 липня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили сім атак противника у районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Вільне Поле, Новохатське та Зелене Поле, ще одне боєзіткнення досі триває.

Лінія фронту станом на 29 липня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1252-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Покровськ ворог Генштаб

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