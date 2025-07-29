Лінія фронту станом на 29 липня 2025. Зведення Генштабу

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку

З початку доби загарбник завдав три ракетних та 32 авіаційні удари, застосував шість ракет та скинув 59 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 229 ударів дронами-камікадзе та 3 919 обстрілів.

Новини війни в Україні

29 липня станом на 22:00 відбулося відбулося 139 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку українські воїни знешкодили 96 окупантів, з яких 56 – безповоротно. Знищено 14 безпілотних літальних апаратів, два укриття для особового складу. Крім того, пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки та два мотоцикли противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські воїни відбили 16 штурмових дій окупантів, ще два боєзіткнення тривають досі. Крім того, ворог завдав два авіаційні удари, скинув три керовані бомби, здійснив 287 обстрілів, з яких вісім – реактивними системами залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські воїни відбили чотири атаки у районі Вовчанська та в напрямку Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Противник двічі намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у напрямку Піщаного та в районі Голубівки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 20 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новий Мир, Колодязі, Карпівка, Діброва, Торське та в напрямку Середнього, Шандриголового, Ямполя.

На Сіверському напрямку

Наші воїни зупинили п’ять атак поблизу Григорівки, Сіверська та Федорівки, ще два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку

Сили оборони зупинили три ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Білої Гори та в районі Новомаркового.

На Торецькому напрямку

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону у районі Торецька.

На Покровському напрямку

Протягом дня агресор здійснив 48 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів: Попів Яр, Володимирівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Новопідгороднє, Муравка, Миролюбівка, Горіхове, Дачне, Никанорівка, Новоукраїнка.

На даний час точиться бій в одній локації.

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці зупинили сім атак противника у районах населених пунктів Олександроград, Зелений Гай, Вільне Поле, Новохатське та Зелене Поле, ще одне боєзіткнення досі триває.

Нагадаємо, триває 1252-й день повномасштабної війни в Україні.