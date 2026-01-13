Втрати ворога станом на 13 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 13 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 13 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 13 січня втратила:
- особового складу – близько 1 220 950 (+950) осіб
- танків – 11 544 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 899 (+7) од.
- артилерійських систем – 36 024 (+51) од.
- РСЗВ – 1 600 (+2) од.
- засоби ППО – 1 270 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів– 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 105 354 (+933) од.
- крилаті ракети – 4 155 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 73 887 (+145) од.
- спеціальна техніка – 4 042 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1420-й день повномасштабної війни в Україні.
