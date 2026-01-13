Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 13 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23 899 бойових броньованих машин
Протягом минулої доби українські захисники знищили 950 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 13 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 13 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 13 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 220 950 (+950) осіб
  • танків – 11 544 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 23 899 (+7) од.
  • артилерійських систем – 36 024 (+51) од.
  • РСЗВ – 1 600 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 270 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів– 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 105 354 (+933) од.
  • крилаті ракети – 4 155 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 73 887 (+145) од.
  • спеціальна техніка – 4 042 (+0) од.
 Нагадаємо, триває 1420-й день повномасштабної війни в Україні.

