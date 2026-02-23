Вибух у Миколаєві на АЗС: Офіс генпрокурора заявив про теракт

У результаті вибуху постраждали пʼять поліцейських

Миколаївська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом терористичного акту у Миколаєві, що заподіяв тяжкі наслідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За оперативною інформацією, сьогодні о 18:20 у м. Миколаєві на території непрацюючої АЗС, розташованої поблизу адміністративної будівлі управління патрульної поліції в Миколаївській області, стався вибух саморобного вибухового пристрою. У цей час на території АЗС перебували працівники патрульної поліції, які приїхали на перезмінку.

У результаті вибуху постраждали пʼять поліцейських, один з них – у тяжкому стані. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Встановлюються обставини події.

Нагадаємо, у Миколаєві ввечері стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції, внаслідок чого постраждали співробітники патрульної поліції, які прибули на перезмінку. Вибух пролунав близько 18:10 на території закинутої АЗС, де правоохоронці припаркували службові автомобілі перед початком зміни.

Згодом президент України Володимир Зеленський заслухав перші доповіді правоохоронців щодо вибуху в Миколаєві.