Втрати ворога станом на 15 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 1269-й день повномасштабної війни

Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 15 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 15 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 15 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 1068040 (+940) осіб,

танків ‒ 11106 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 23133 (+3) од,

артилерійських систем – 31498 (+40) од,

РСЗВ – 1467 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1207 (+0) од,

літаків – 422 (+1) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51190 (+147) од,

крилаті ракети ‒ 3558 (+0) од,

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 58596 (+140) од,

спеціальна техніка ‒ 3940 (+3).

Втрати ворога у війні станом на 15 серпня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

