Втрати ворога станом на 15 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Нині триває 1269-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 940 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 15 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 15 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 15 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1068040 (+940) осіб,
  • танків ‒ 11106 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23133 (+3) од,
  • артилерійських систем – 31498 (+40) од,
  • РСЗВ – 1467 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1207 (+0) од,
  • літаків – 422 (+1) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51190 (+147) од,
  • крилаті ракети ‒ 3558 (+0) од,
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58596 (+140) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3940 (+3).
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1269-й день повномасштабної війни в Україні.

війна втрати росія

