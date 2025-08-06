Зруйнована росіянами: фото зсередини Херсонської ОДА після удару

Після деокупації міста будівля не використовувалася «ані в цивільних, ані у військових цілях» і була порожньою

Росіяни завдали ударів по будівлі Херсонської ОДА, яка не використовувалася після деокупації

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський показав наслідки недавніх ударів по будівлі Херсонської облради та обласної державної адміністрації. За його словами, обстріли були здійснені як ракетами, так і керованими авіабомбами (КАБами). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Юрія Соболевського.

Він наголосив, що після деокупації міста будівля не використовувалася «ані в цивільних, ані у військових цілях» і була порожньою. Тому він назвав атаку на неї «черговим актом терору з боку росіян проти мирного населення Херсона».

фото: Юрій Соболевський

фото: Юрій Соболевський

фото: Юрій Соболевський

Чиновник також зазначив, що один із КАБів влучив у житловий будинок, розташований поруч. Будівля облради знаходиться в оточенні житлового фонду.

Будівля ОДА до повномасштабного вторгнення та після ударів РФ 05.06.2025 року колаж: glavcom.ua

Нагадаємо, 5 червня росіяни знищили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Як передає «Главком», світлину зруйнованої будівлі опублікував керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Прокудін у телеграм-каналі попереджав херсонців про наближення російської авіації та загрозу КАБів. Згодом він показав нове фото будівлі ОДА та зазначив, що вона знищена.