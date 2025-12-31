Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 31 грудня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 31 грудня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 31 грудня
фото: Генштаб ЗСУ

31 грудня на фронті відбулося 120 бойових зіткнення

Загарбники завдали 46 авіаційних ударів, скинувши 94 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4659 дронів-камікадзе та здійснили 2635 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

31 грудня на фронті відбулося 120 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, у тому числі два з реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 31 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населеного пункту Вовчанськ та у бік Обухівки і Довгенького.

Лінія фронту станом на 31 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп'янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у бік Новоплатонівки, Богуславки, Курилівки та Глушківки. Три боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 31 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники десять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне та у бік населених пунктів Ставки й Дробишеве. Наразі українські захисники відбивають одну атаку противника.

Лінія фронту станом на 31 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Слов'янському напрямку

Наші воїни відбили атаку ворога в районі Серебрянки.

Лінія фронту станом на 31 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 31 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 16 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Торське, Русин Яр та у бік Софіївки, Іванопілля.

Лінія фронту станом на 31 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Російські підрозділи 27 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Яблунівка, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Кучерів Яр, Білицьке, Новопідгородне, Нове Шахове, Родинське. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 31 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 14 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Злагода, Рибне, Зелений Гай та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Привілля. Ворог завдав авіаудару по селу Андріївка-Клевцове.

Лінія фронту станом на 31 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупинили 14 спроб ворога просунутися уперед в районах Гуляйполя, Солодкого та Білогір’я. Ще одне боєзіткнення триває. Авіаудару зазнала Верхня Терса.

Лінія фронту станом на 31 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Боєзіткнень не зафіксовано. Ворог завдав авіаудару по місту Оріхів.

Лінія фронту станом на 31 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив, проте вдарив керованими авіабомбами по населеному пункту Михайлівка.

Лінія фронту станом на 31 грудня 2025. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1407-й день повномасштабної війни в Україні.

Події в Україні
Лінія фронту станом на 31 грудня 2025. Зведення Генштабу
Генштаб показав, як українські бійці зустрічають Новий рік на фронті (фото)
Генштаб показав, як українські бійці зустрічають Новий рік на фронті (фото)
Завершено слідство у справі Чернишова, окуповано Новомиколаївку. Головне за 31 грудня
Завершено слідство у справі Чернишова, окуповано Новомиколаївку. Головне за 31 грудня
Сирський повідомив, скільки окупантів ліквідували Сили оборони у 2025 році
Сирський повідомив, скільки окупантів ліквідували Сили оборони у 2025 році
Напередодні Нового року окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є постраждалі
Напередодні Нового року окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є постраждалі
МЗС повідомило про звільнення українських моряків з піратського полону у Сенегалі
МЗС повідомило про звільнення українських моряків з піратського полону у Сенегалі

