Лінія фронту станом на 31 грудня 2025. Зведення Генштабу

Загарбники завдали 46 авіаційних ударів, скинувши 94 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4659 дронів-камікадзе та здійснили 2635 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

31 грудня на фронті відбулося 120 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 69 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, у тому числі два з реактивних систем залпового вогню.

Ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населеного пункту Вовчанськ та у бік Обухівки і Довгенького.

На Куп'янському напрямку

Ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у бік Новоплатонівки, Богуславки, Курилівки та Глушківки. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники десять разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне та у бік населених пунктів Ставки й Дробишеве. Наразі українські захисники відбивають одну атаку противника.

На Слов'янському напрямку

Наші воїни відбили атаку ворога в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Росіяни 16 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Торське, Русин Яр та у бік Софіївки, Іванопілля.

На Покровському напрямку

Російські підрозділи 27 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Яблунівка, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Кучерів Яр, Білицьке, Новопідгородне, Нове Шахове, Родинське. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку

Українські підрозділи зупинили 14 ворожих атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Злагода, Рибне, Зелений Гай та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Привілля. Ворог завдав авіаудару по селу Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупинили 14 спроб ворога просунутися уперед в районах Гуляйполя, Солодкого та Білогір’я. Ще одне боєзіткнення триває. Авіаудару зазнала Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку

Боєзіткнень не зафіксовано. Ворог завдав авіаудару по місту Оріхів.

На Придніпровському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив, проте вдарив керованими авіабомбами по населеному пункту Михайлівка.

Нагадаємо, триває 1407-й день повномасштабної війни в Україні.