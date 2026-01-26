Головна Країна Події в Україні
Кривий Ріг: російський дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Кривий Ріг: російський дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа
фото: АР (ілюстративне)

Загроза для міста зберігається

Увечері 26 січня окупанти влучили дроном у багатоповерхівку у Кривому Розі. Розпочато аварійно-рятувальну операцію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула та очільника Дніпропетровська ОДА Олександра Ганжу.

«Влучили «шахедом» у багатоповерхівку у Тернівському районі. Пожежа. Розпочали аварійно-рятувальну операцію. Всі на місці, всі працюємо», – наголосив Вілкул.

Ганжа підкреслив, що загроза для міста зберігається. Він закликав місцевих жителів залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

«Ворог атакував Кривий Ріг БпЛА. Понівечена багатоповерхівка. Там сталася пожежа. Інформація уточнюється. Загроза для міста зберігається. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги», – йдеться у повідомленні очільника Дніпропетровська ОДА.

Також російська терористична армія вдарила дроном та ракетою по Харкову. Внаслідок чого постраждали люди.

Кривий Ріг: російський дрон влучив у багатоповерхівку, спалахнула пожежа
РФ вдарила по Харкову: є постраждалі, пошкоджено будинки та школи
Як будуть вимикати світло 27 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
ДТЕК показав теплоелектростанцію після російських обстрілів
Сили оборони спростували повну окупацію Оріхово-Василівки
Окупанти дистанційно мінують Сумщину: влада звернулася до місцевих жителів

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
