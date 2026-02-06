Головна Країна Події в Україні
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: загинув чоловік (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: загинув чоловік (фото)
Вогнеборці ліквідували пожежі, які виникли на місцях обстрілу
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Двох постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів

Російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок цього загинув чоловік, ще четверо людей постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Під ударом були Васильківська, Маломихайлівська, Слов’янська та Покровська громади Синельниківського району. Двох постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів.

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: загинув чоловік (фото) фото 1

Вогнеборці ліквідували пожежі, які виникли на місцях обстрілу. Зруйновані два приватні житлові будинки, ще шість – пошкоджені.

фото: ДСНС Дніпропетровщини

Також понівечені шість багатоквартирних двоповерхівок, господарська споруда та гараж.

