Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: загинув чоловік (фото)

Російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок цього загинув чоловік, ще четверо людей постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Під ударом були Васильківська, Маломихайлівська, Слов’янська та Покровська громади Синельниківського району. Двох постраждалих рятувальники деблокували з-під завалів.

Вогнеборці ліквідували пожежі, які виникли на місцях обстрілу. Зруйновані два приватні житлові будинки, ще шість – пошкоджені.

фото: ДСНС Дніпропетровщини

Також понівечені шість багатоквартирних двоповерхівок, господарська споруда та гараж.