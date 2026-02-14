Головна Країна Події в Україні
Зеленський назвав головну небезпеку тривалої війни з Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський назвав головну небезпеку тривалої війни з Росією
Президент висловив розчарування повільністю окремих рішень міжнародних партнерів
фото: Reuters

Президент підкреслив, що довше триває війна, то більше ресурсів отримує агресор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ризики, з якими стикається Україна, продовжують змінюватися, адже «чим довше триває війна, тим більше ресурсів отримує агресор». Як інформує «Главком», про це глава держави сказав на Мюнхенській конференції з безпеки.

Зокрема, Зеленський звернув увагу на зміну характеристик ударних безпілотників типу «Шахед». Якщо раніше ці дрони мали одні технічні можливості, то нині вони оснащуються реактивними двигунами та можуть керуватися оператором у режимі реального часу.

«Що довше триває війна, то більше ресурсів отримує агресор, тим небезпечнішими стають наслідки, тим небезпечнішою є еволюція зброї та самої війни, а також еволюція самого Путіна», – зазначив глава держави.

Водночас президент висловив розчарування повільністю окремих рішень міжнародних партнерів. Україна, за його словами, іноді чекала на критично важливу допомогу місяцями або навіть роками.

«Кожен, хто прагне безпеки та миру, повинен розуміти, що кожен день має значення», – додав Зеленський.

На Мюнхенській конференції Зеленський також відверто звернувся до Дональда Трампа та висловив сподівання, президент США почує українців щодо гарантій безпеки.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп посилив тиск на українське керівництво, закликавши Володимира Зеленського не зволікати з укладанням мирної угоди з Росією. За словами американського лідера, вікно можливостей для переговорів нібито може закритися, якщо Київ не піде на поступки найближчим часом. Зокрема, Трамп знову натякнув на необхідність територіальних компромісів щодо Донбасу та проведення виборів в Україні вже цієї весни.

Нагадаємо, наступного тижня, 17 лютого, Женева стане центром інтенсивної американської дипломатії. За даними Reuters, адміністрація Дональда Трампа планує провести два паралельні раунди переговорів, спрямованих на врегулювання найгостріших міжнародних конфліктів. 

Теги: війна Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент

