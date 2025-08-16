Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 16 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Нині триває 1270-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1010 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 16 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 16 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 16 серпня втратила:

  • особового складу – близько 1069050 (+1010) осіб;
  • танків – 11112 (+6) од;
  • бойових броньованих машин – 23135 (+2) од;
  • артилерійських систем – 31540 (+42) од;
  • РСЗВ – 1467 (+0) од;
  • засоби ППО – 1207 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51342 (+152);
  • крилаті ракети – 3558 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 58733 (+137);
  • спеціальна техніка – 3942 (+2).
Втрати ворога станом на 16 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Як відомо, триває 1270-й день повномасштабної війни в Україні.

