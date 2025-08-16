Втрати ворога станом на 16 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

фото з відкритих джерел

Нині триває 1270-й день повномасштабної війни

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1010 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 16 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 16 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 16 серпня втратила:

особового складу – близько 1069050 (+1010) осіб;

танків – 11112 (+6) од;

бойових броньованих машин – 23135 (+2) од;

артилерійських систем – 31540 (+42) од;

РСЗВ – 1467 (+0) од;

засоби ППО – 1207 (+0) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51342 (+152);

крилаті ракети – 3558 (+0);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 58733 (+137);

спеціальна техніка – 3942 (+2).

