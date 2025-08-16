Втрати ворога станом на 16 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1010 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 16 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 16 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 16 серпня втратила:
- особового складу – близько 1069050 (+1010) осіб;
- танків – 11112 (+6) од;
- бойових броньованих машин – 23135 (+2) од;
- артилерійських систем – 31540 (+42) од;
- РСЗВ – 1467 (+0) од;
- засоби ППО – 1207 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51342 (+152);
- крилаті ракети – 3558 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58733 (+137);
- спеціальна техніка – 3942 (+2).
Як відомо, триває 1270-й день повномасштабної війни в Україні.