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Відновлення незалежності НАБУ і САП та 15 загиблих в Києві. Головне за 31 липня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Відновлення незалежності НАБУ і САП та 15 загиблих в Києві. Головне за 31 липня
Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність НАБУ та САП
фото з відкритих джерел

За закон про НАБУ та САП проголосував 331 нардеп

Рада відновила незалежність НАБУ та САП, Зеленський вперше зідзвонився з обраним президентом Польщі Навроцьким, у Києві триває розбір завалів після нічної атаки, військові отримають додаткові дні відпустки, окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Краматорську. «Главком» склав добірку новин 31 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Закон про НАБУ та САП

Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за законопроєкт №13533 про незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він повертає старі норми, які прибрали минулим голосуванням, а також запроваджує перевірки на поліграфі для посадовців правоохоронних органів, які володіють державною таємницею. 

Всього документ підтримав 331 народний обранець. Проти голосували 0, не голосували – дев’ять, відсутніх було 57.

Президент одразу ж підписав документ.

Телефонна розмова Зеленського з обраним президентом Польщі Навроцьким

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Каролем Навроцьким.

За словами глави держави, Україна розраховує на те, що Польща й надалі залишатиметься надійним партнером і союзником. Він подякував Польщі за підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення: військову, політичну та гуманітарну.

Розбір завалів у Києві

Масована комбінована атака росіян цієї ночі забрала життя щонайменше 15 людей. Постраждали 145 людей, з них 14 дітей. 

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Відпустка для військових

Зеленський заявив, що українські військові отримають додаткові 15 днів відпустки

Крім того, під час воєнного стану українські бійці наразі мають право на 30 днів щорічної відпустки. Водночас перенести дні відпустки, у разі її невикористання, на наступний рік не можна.

Окупанти вдарили по п'ятиповерхівці у Краматорську

Російська терористична армія атакувала житловий будинок у Краматорську. Щонайменше одна людина загинула і 11 поранені. Росіяни завдали прицільного удару по п'ятиповерхівці, половина будинку зруйнована вщент. Серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані.

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Теги: окупанти Верховна Рада ЗСУ війна

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