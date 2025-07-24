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Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2025 року
На Лиманському напрямку сталося 28 бойових зіткнень
фото: 71-ша окрема єгерська бригада

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог чотири рази атакував українські підрозділи оборонців

За минулу добу відбулося 172 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 67 авіаційних ударів, скинув 123 керовані авіаційні бомби, залучив 3712 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив 5756 артилерійських обстрілів, зокрема 81 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Мала Токмачка, Приморське, Малокатеринівка, Магдалинівка Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, один пункт управління та три артилерійські засоби російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2025 року фото 1
мапа: Facebook/Генштаб

Минулої доби українські воїни відбили 12 атак загарбників. Також ворог завдав дев’яти авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіаційну бомбу, та здійснив 368 обстрілів, шість із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2025 року фото 2
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог 10 разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Дворічна та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2025 року фото 3
мапа: Facebook/Генштаб

Відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Голубівки, Загризового, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2025 року фото 4
мапа: Facebook/Генштаб

Сталося 28 бойових зіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Середнє, Шандриголове, Дронівка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шипилівка та в напрямку Дружелюбівки, Серебрянки.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2025 року фото 5
мапа: Facebook/Генштаб

Українські війська відбили чотири атаки противника в районі Григорівки. На Краматорському напрямку ворог здійснив три атаки у районі Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2025 року фото 6
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог здійснив три атаки у районі Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2025 року фото 7
мапа: Facebook/Генштаб

Ворог чотири рази атакував українські підрозділи оборонців в районі Торецька.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2025 року фото 8
мапа: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники зупинили 61 штурмову дію агресора поблизу населених пунктів Русин Яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Попів Яр, Мирноград, Звірове, Удачне, Олексіївка, Новоукраїнка, Маяк, Новоекономічне, Котлине, Дачне та в напрямку Покровська, Паньківки, Володимирівки, Сухецького.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2025 року фото 9
мапа: Facebook/Генштаб

Українські оборонці відбили 15 атак загарбників у районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Маліївка, Темирівка, Воскресенка та Вільне Поле.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 24 липня 2025 року фото 10
мапа: Facebook/Генштаб

Противник один раз штурмував позиції наших захисників в районі Білогір’я.

Нагадаємо, триває 1247-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна фронт Генштаб

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