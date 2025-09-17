Втрати ворога станом на 17 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1020 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 17 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 17 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 17 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 1097450 (+1020) осіб,
- танків ‒ 11189 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23277 (+3) од,
- артилерійських систем – 32846 (+36) од,
- РСЗВ – 1490 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1217 (+0) од,
- літаків – 422 (+0) од,
- гелікоптерів – 341 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60079 (+360),
- крилаті ракети ‒ 3718 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61878 (+108) од,
- спеціальна техніка ‒ 3965 (+0).
Як відомо, триває 1302-й день повномасштабної війни в Україні.
