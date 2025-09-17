Втрати ворога станом на 17 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

фото з відкритих джерел (ілюстративне)

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11189 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1020 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 17 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 17 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 17 вересня втратила:

особового складу ‒ близько 1097450 (+1020) осіб,

танків ‒ 11189 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 23277 (+3) од,

артилерійських систем – 32846 (+36) од,

РСЗВ – 1490 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1217 (+0) од,

літаків – 422 (+0) од,

гелікоптерів – 341 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60079 (+360),

крилаті ракети ‒ 3718 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 61878 (+108) од,

спеціальна техніка ‒ 3965 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 17 вересня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Як відомо, триває 1302-й день повномасштабної війни в Україні.