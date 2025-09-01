Головна Країна Події в Україні
Завершення саміту ШОС, призначення керівної ради Інвестфонду відбудови. Головне за 1 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Завершення саміту ШОС, призначення керівної ради Інвестфонду відбудови. Головне за 1 вересня
фото з відкритих джерел

У китайському місті Тяньцзінь завершився дводенний саміт Шанхайської організації співробітництва

Завершення саміту Шанхайської організації співробітництва, уряд призначив керівну раду Інвестиційного фонду з відбудови України, у Львові відбувся парастас за Андрієм Парубієм. «Главком» склав добірку новин 1 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Бійці ГУР уразили два російські гелікоптери та буксир

Спецпідрозділ ГУР «Примари» на території тимчасово окупованого Криму уразив два російські гелікоптери Мі-8 та буксир. Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від $20 до $30 млн.

Також українські бійці вразили військовий буксир окупантів, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя. Рейдовий буксир входить до складу т. зв. «ПДСС» (підводних диверсійних сил та засобів). Це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням. Ураження буксира суттєво обмежує бойові спроможності елітного російського підрозділу.

У Львові відбувся парастас за Андрієм Парубієм

Львів попрощався з народним депутатом, ексспікером Верховної Ради Андрієм Парубієм, якого було вбито 30 серпня. В Архикатедральному Соборі святого Юра (площа Святого Юра, 5) відбувся парастас. За даними поліції, прийшло понад 500 людей.

На парастас приїхало багато політиків та колег Андрія Парубія, серед яких нардеп чотирьох скликань, голова Національної асоціації оборонної промисловості України Сергій Пашинський, народний депутат Микола Княжицький, нардепка Марія Іонова, мер Києва Віталій Кличко, нардепи Володимир Ар'єв і Софія Федина, голова партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко.

У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону. О 13:30 на площі Ринок відбудеться загальноміська церемонія прощання. Після цього Парубія поховають на Личаківському кладовищі.

Уряд призначив керівну раду Інвестиційного фонду з відбудови України

Кабінет міністрів делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови. Українську сторону представлятимуть міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

За словами Свириденко, Усі вони фахові менеджери, які мають досвід з залучення інвестицій, ведення переговорів з партнерами, стратегічного планування та експертизу у сфері надр. Перше засідання ради відбудеться 3 вересня. На ньому рада фонду має визначити принципи відбору проєктів та інші операційні процедури.

Українські захисники звільнили селище Новоекономічне на Донеччині

Сил оборони України встановили український прапор у селищі Новоекономічне на Донеччині. За звільнення населеного пункту відповідали штурмові групи полку «Скеля». За даними Генштабу, для зачищення селища військовим знадобилося два тижні.

Новоекономічне розташоване за 10 км на схід від Покровська. За даними DeepState, станом на 31 серпня населений пункт перебуває на лінії зіткнення.

Завершення саміту Шанхайської організації співробітництва

У китайському місті Тяньцзінь завершився дводенний саміт Шанхайської організації співробітництва. Рада глав держав ШОС 1 вересня за підсумками саміту в Китаї схвалила Тяньцзіньську декларацію. Головний підсумковий документ саміту Шанхайської організації співробітництва, 20-сторінкова Тяньцзінська декларація, не містить жодної згадки російської війни проти України. Водночас у документі закріплені принципи невтручання у внутрішні справи, незастосування сили та відмови від односторонніх санкцій.

МЗС України зазначило, що відсутність згадки російської війни проти України в декларації саміту свідчить про провал дипломатичних зусиль Москви. «Кремль зазнав чергової поразки у намаганнях представити світ розділеним в оцінках російської агресії проти України, навʼязати уявлення про те, що держави за межами Європи та Північної Америки мають прихильний до Росії погляд на причини, наслідки та шляхи завершення її війни проти України. Очевидно, що Москві не вдалося звести національні позиції держав-учасниць з цього приводу до спільного знаменника, який влаштував би РФ», – кажуть дипломати.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з Володимиром Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва закликав російського президента до якнайшвидшого завершення війни в Україні. Тим часом російський диктатор Володимир Путін на саміті Шанхайської організації співробітництва заявив, що «розуміння, досягнуте в ході саміту на Алясці, відкриває шлях до миру в Україні». 

Теги: Кабмін Андрій Парубій саміт війна Китай

