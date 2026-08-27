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Атака на «Епіцентр» у Харкові: з'явилися фото наслідків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на «Епіцентр» у Харкові: з'явилися фото наслідків
На місці триває ліквідація наслідків удару
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Через російську атаку загинула людина, є постраждалі

«Епіцентр» у Харкові зазнав російського удару 27 серпня. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов показав наслідки атаки по торговому центру, передає «Главком».

Зазначається, що унаслідок атаки загинув чоловік приблизно 40 років (дані уточнюються).

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Атака на «Епіцентр» у Харкові: з'явилися фото наслідків фото 2
Атака на «Епіцентр» у Харкові: з'явилися фото наслідків фото 3
Атака на «Епіцентр» у Харкові: з'явилися фото наслідків фото 4

«Ще п'ять людей постраждали: поранень зазнали 25-річна жінка і 36-річний чоловік, гостру реакцію на стрес отримали жінки 26 і 58 років та 38-річний чоловік. Їм надають необхідну медичну допомогу», – наголосив Синєгубов.

За даними влади, на місці триває ліквідація наслідків удару. «Передусім перевіряємо, чи не потрібна ще комусь медична допомога», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, у четвер, 27 серпня, російські окупанти атакували торговий центр в Основ'янському районі Харкова. Унаслідок удару загинув чоловік.

До слова, 26 серпня окупанти двічі вдарили безпілотниками по триповерховому торговому центру в центрі Лозової на Харківщині. Тоді постраждали десятеро людей.

Як повідомлялося, Сергій Бескрестнов (Флеш) попередив українців про нову тактику російських атак. За його словами, що росіяни можуть цілеспрямовано атакувати великі торговельні центри. Після оголошення тривоги на евакуацію часто залишається лише одна-дві хвилини.

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Теги: Харків війна

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