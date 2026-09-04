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Рекордсмен України та морський піхотинець. Згадаймо Богдана Степанюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рекордсмен України та морський піхотинець. Згадаймо Богдана Степанюка
Богдану Степанюку назавжди 24
колаж: glavcom.ua

Після проходження бойового вишколу Богдан приєднався до морської піхоти

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Богдана Степанюка.

Захисник Богдан Степанюк загинув 7 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Олександра Маркушина.

Богдан Степанюк мав позивні «Барбер» та «Блекаут». Рідні та друзі згадують його як наполегливу та цілеспрямовану людину, яка завжди ставила перед собою найвищі цілі та принципово йшла до їх досягнення.

Після закінчення школи Богдан одразу почав працювати – спочатку вантажником, згодом на підприємстві з виготовлення дерев'яних карт Enjoy The Wood. Напередодні повномасштабного вторгнення юнак опанував професію барбера та працював у Києві. Щира любов до цієї справи й подарувала йому перший військовий позивний – «Барбер». Згодом побратими почали називати його «Блекаут».

З 13 років Богдан активно займався спортом. Наполегливо тренувався в ірпінському «Спортивному клубі Бойова Жаба», де опановував єдиноборства.

Богдан Степанюк після встановлення національного рекорду України
Богдан Степанюк після встановлення національного рекорду України
фото: Олександр МАркушин

У 2022 році Богдан Степанюк установив національний рекорд України, виконавши 50 віджимань на одній руці за 30 секунд. До встановлення рекорду його безкоштовно готував тренер та інструктор ДФТГ «Ірпінь» Михайло Лакей, якого Богдан називав своїм другим батьком. Понад три місяці юнак щовихідних о 7:00 ранку приїздив із Києва до Ірпеня на тренування.

Рекордсмен України та морський піхотинець. Згадаймо Богдана Степанюка фото 1
фото: Анжела Макеєва

Рекорд Богдан принципово вирішив фіксувати саме в Ірпені, називаючи місто символом нескореності, а свій досягнутий результат присвятив захисникам України. Через кілька років він і сам став до лав Збройних сил.

Після проходження бойового вишколу Богдан приєднався до морської піхоти. Служив стрільцем-помічником гранатометника у 5-му окремому батальйоні морської піхоти.

Богдан Степанюк cлужив стрільцем-помічником гранатометника у 5-му окремому батальйоні морської піхоти
Богдан Степанюк cлужив стрільцем-помічником гранатометника у 5-му окремому батальйоні морської піхоти
фото: Олександр Маркушин/Facebook

Захисник загинув 7 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому назавжди залишилося 24 роки.

У полеглого воїна залишилися мама та бабуся.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять війна хвилина мовчання

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