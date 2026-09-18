Росіяни завдали удару по індустріальному парку на Житомирщині

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух безпілотників у сторону Житомирщини

На Житомирщині під ударом російських окупантів опинилося цивільне підприємство. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, передає «Главком».

Ворог атакував індустріальний парк у Коростенському районі. За інформацією Бунечка, внаслідок атаки одна людина загинула, а дві зазнали поранень.

На місці події працюють рятувальники та екіпажі екстреної медичної допомоги, інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Як відомо, Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух безпілотників у сторону Житомирщини.

Раніше повідомлялося, що 13 вересня російські війська атакували Житомирську область безпілотниками. Унаслідок ударів дві людини загинули, ще двох постраждалих госпіталізували. Про це повідомив голова ОВА Віталій Бунечко та Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За словами Бунечка, атаки тривали від ранку 12 вересня. Сили протиповітряної оборони збили багато ворожих безпілотників, однак зафіксовано і влучання. Через російські удари пошкоджено об'єкти паливної та транспортної інфраструктури, цивільні будівлі та майно місцевих жителів.

Нагадаємо, на Волині 13 вересня внаслідок російської атаки поблизу пункту пропуску «Ягодин» загорілися приміщення АЗС та кілька вантажівок, які були припарковані поруч. Пожежа виникла через падіння уламків. Також Росія атакувала локомотив пасажирського поїзда за 2 км від кордону з Польщею.

Днем раніше, 12 вересня, російський безпілотник атакував автозаправну станцію у Рівненському районі. Удар стався близько 11:00 під час повітряної тривоги. Люди не постраждали.

11 вересня російські війська атакували автозаправні станції у Києві. Під ударами опинилися АЗС у Дніпровському та Оболонському районах. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще кілька постраждали. Під час ліквідації наслідків росіяни завдали повторного удару, через що травм зазнав рятувальник.

На тлі серії російських атак на АЗС «Укрнафта» звернулася до водіїв із закликом не залишатися на території автозаправних станцій під час повітряної тривоги. У компанії наголосили, що після оголошення тривоги клієнтам необхідно негайно прямувати до найближчого укриття.