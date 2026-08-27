Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2026 року

На Покровському напрямку окупанти здійснили 31 атаку

За минулу добу на фронті зафіксовано 229 бойових зіткнень. Найбільшу кількість штурмів російські війська здійснили на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 31 атаку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська здійснили 88 авіаційних ударів, під час яких скинули 294 керовані авіабомби. Крім того, окупанти застосували 11 150 дронів-камікадзе та здійснили 3288 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 47 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали Винторівка, Кореньок, Кіндратівка, Корчаківка, Кружок, Бачівськ, Сопич, Атинське, Нескучне, Волфине, Безсалівка та Яструбщина Сумської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили дев’ять пунктів управління, сім районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи, 10 пунктів управління безпілотними літальними апаратами та три інші важливі об’єкти російських військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

скриншот із Deep State

Минулої доби зафіксовано 10 бойових зіткнень. Водночас противник здійснив 52 обстріли позицій українських військ і населених пунктів. Також окупанти завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб.

На Південно-Слобожанському напрямку

скриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Приліпки, Стариці, Синельникового, Вільчі, Лимана та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку

скриншот із Deep State

Російські війська здійснили одну атаку у напрямку Радьківки.

На Лиманському напрямку

скриншот із Deep State

Окупанти сім разів намагалися прорвати українську оборону. Бої точилися в районі Лимана та у напрямках Греківки й Новоселівки.

На Слов’янському напрямку

скриншот із Deep State

Противник здійснив шість штурмових дій у районах Озерного, Закітного та Кривої Луки, а також у напрямку Миколаївки.

На Краматорському напрямку

скриншот із Deep State

Російські загарбники здійснили три атаки в районах Федорівки Другої та Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

скриншот із Deep State

Ворог здійснив 28 атак у районах Костянтинівки, Іллінівки, Новоселівки, Русиного Яру та Нового Шахового, а також у напрямку Миколайпілля.

На Покровському напрямку

скриншот із Deep State

Українські захисники зупинили 31 атаку противника. Окупанти намагалися просунутися у напрямках Білицького, Василівки, Сергіївки, Світлого, Нового Донбасу, Мирного, Філії та Новопавлівки, а також у районах Удачного, Новоолександрівки й Молодецького.

На Олександрівському напрямку

скриншот із Deep State

Загарбники здійснили п’ять атак у напрямку Піддубного та в районі Рибного.

На Гуляйпільському напрямку

скриншот із Deep State

Окупанти дев’ять разів атакували позиції Сил оборони. Ворог намагався просунутися у напрямках Воздвижівки, Добропілля, Чарівного та Новоселівки, а також у районах Білогір’я й Лугівського.

На Оріхівському напрямку

скриншот із Deep State

Українські захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Лук’янівського.

Нагадаємо, триває 1646-й день повномасштабної війни в Україні.