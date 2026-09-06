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Четверта річниця харківського контрнаступу. Генерал Сирський зробив заяву

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Четверта річниця харківського контрнаступу. Генерал Сирський зробив заяву
Олександр Сирський із військовими та президентом України після звільнення Харківщини
фото: t.me/osirskiy

Генерал Сирський про Харківський контрнаступ: «Жоден план не став би реальністю без людей, які пішли вперед»

Сьогодні, 6 вересня, минає чотири роки з початку Харківського контрнаступу. Цього дня у 2022 році під керівництвом генерала Олександра Сирського розпочалася найуспішніша та найстрімкіша наступальна операція Сил оборони України від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Олександра Сирського у соцмережах.

За кілька тижнів українські війська просунулися до 145 км, звільнивши понад 11,5 тис. км² території та понад 500 населених пунктів, зокрема Балаклію, Куп’янськ, Ізюм і Лиман.

Операція стала стратегічним переломом: було ліквідовано небезпечний ізюмський плацдарм ворога та відсунуто лінію фронту на схід.

«За цими цифрами – передусім люди. Це тисячі українських родин, які дочекалися визволення. Це державні прапори, які знову підняли над нашими містами. Це сльози людей, які зустрічали українських воїнів після місяців окупації»,- зазначив генерал Олександр Сирський.

Він додав, що перемогу забезпечила спільна праця штабів, командирів, розвідників, артилеристів, танкістів, десантників, піхотинців, спецпризначенців, воїнів територіальної оборони та Національної гвардії.

«Жоден план не став би реальністю без людей, які пішли вперед – часто в умовах невизначеності, під ворожим вогнем, усвідомлюючи всі ризики. Українська армія довела: навіть чисельно сильнішого противника можна перемагати завдяки якісному плануванню, взаємодії, раптовості та волі до боротьби», – сказав генерал.

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Зазначимо, що окремим результатом наступу стали значні трофеї. Російські війська втратили сотні одиниць техніки, а українські захисники захопили близько 400 одиниць озброєння та військової техніки, серед яких майже 100 танків, понад 150 бронемашин, більш як 50 артилерійських систем і склади з боєприпасами.

Харківський контрнаступ став блискучим прикладом сучасної маневрової війни та довів усьому світу: російську армію можна і треба перемагати.

«Пам’ять про Харківську операцію – це не лише спогад про минулу перемогу. Це нагадування про те, на що ми здатні, коли діємо професійно, рішуче і разом. Дякую кожному воїну, який брав участь у цій операції. Дякую медикам, рятувальникам, волонтерам, залізничникам, працівникам місцевого самоврядування та всім, хто повертав життя на визволеній землі», – підсумував генерал Сирський.

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Теги: армія контрнаступ Олександр Сирський Харківщина війна

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