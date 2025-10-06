Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 6 жовтня 2025. Зведення Генштабу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лінія фронту станом на 6 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 6 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Найгарячіша ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках

З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 31 авіаційного ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 65 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 3382 дрони-камікадзе та здійснили 2971 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

6 жовтня станом на 22:00 відбулося 172 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках. Противник зазнає значних втрат – за добу на Покровському напрямку було знешкоджено 150 окупантів, із них 111 – безповоротно. Також українські воїни знищили артилерійську систему, два автомобілі та сім безпілотних літальних апаратів, уражено дві гармати, танк, дві одиниці автомобільної техніки, пункт управління БпЛА та 11 укриттів для особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав п’яти авіаційних ударів, скинувши 15 керованих бомб, а також здійснив 129 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – з реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 6 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 19 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки, Колодязного й Одрадного. Вісім боєзіткнень тривають.

Лінія фронту станом на 6 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Куп’янськ, Редьківка та у бік Піщаного, Петропавлівки й Богуславки. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак, дотепер точиться шість боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 6 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники п’ять разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Рідкодуб, Мирне, Торське та Шандриголове, отримали відсіч.

Лінія фронту станом на 6 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Сіверському напрямку

Сили оборони відбили 16 атак противника поблизу Григорівки та у напрямку Дронівки і Ямполя, ще одне боєзіткнення триває до цього часу.

Лінія фронту станом на 6 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Наразі зафіксовано одне бойове зіткнення. Загарбник намагався просуватись в напрямку населеного пункту Ступочки.

Лінія фронту станом на 6 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Торецькому напрямку

Росіяни 19 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Русиного Яру, Катеринівки, Щербинівки, Плещіївки та Полтавки. Сили оборони зупинили просування ворога.

Лінія фронту станом на 6 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Від початку доби окупанти 49 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував позиції наших військ у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Філія та у бік Новопавлівки й Володимирівки. Досі тривають два боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 6 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 8

На Новопавлівському напрямку

Ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Піддубне, Воскресенка, Січневе, Соснівка, Вороне та Новогригорівка. Чотири боєзіткнення триває.

Лінія фронту станом на 6 жовтня 2025. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1321-й день повномасштабної війни в Україні.

