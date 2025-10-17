Генштаб підтвердив удар по нафтобазі у Гвардійському

Сили оборони уразили декілька об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури окупантів

Сили оборони України завдали нових точних ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у ніч на 17 жовтня підрозділи Сил оборони атакували нафтобазу в селищі Гвардійське. На підприємстві спалахнула пожежа. Зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000.

Крім того, завдано успішного удару по Федеральній державній казенній установі «Комбінат «Гвардійський» Росрезерву, що в селі Кар’єрне Сакського району. Серед іншого, уражено склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої, а також радіолокаційну станцію «Небо-У» в Євпаторії.

«Результати місій уточнюються. Реалізація асиметричних заходів для послаблення наступального і воєнно-економічного потенціалу країни-агресора триватиме, доки кремль не припинить збройну агресію проти України», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на нафтобазі в селищі Гвардійське, після атаки безпілотних літальних апаратів спалахнув другий резервуар.

До слова, уночі російські сили протиповітряної оборони під час обстрілу безпілотників помилково збили власний військовий літак.