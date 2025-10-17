Генштаб підтвердив удар по нафтобазі у Гвардійському
Сили оборони уразили декілька об’єктів паливно-енергетичної інфраструктури окупантів
Сили оборони України завдали нових точних ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Так, у ніч на 17 жовтня підрозділи Сил оборони атакували нафтобазу в селищі Гвардійське. На підприємстві спалахнула пожежа. Зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000.
Крім того, завдано успішного удару по Федеральній державній казенній установі «Комбінат «Гвардійський» Росрезерву, що в селі Кар’єрне Сакського району. Серед іншого, уражено склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої, а також радіолокаційну станцію «Небо-У» в Євпаторії.
«Результати місій уточнюються. Реалізація асиметричних заходів для послаблення наступального і воєнно-економічного потенціалу країни-агресора триватиме, доки кремль не припинить збройну агресію проти України», – йдеться в повідомленні.
💥Гвардійське, Крим. Палає нафтобаза після атаки🔥 pic.twitter.com/9G1lO6s1dX— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 17, 2025
Раніше повідомлялося, що на нафтобазі в селищі Гвардійське, після атаки безпілотних літальних апаратів спалахнув другий резервуар.
До слова, уночі російські сили протиповітряної оборони під час обстрілу безпілотників помилково збили власний військовий літак.
