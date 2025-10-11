Лінія фронту станом на 11 жовтня 2025. Зведення Генштабу

В Україні триває 1326-й день повномасштабної війни

Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 110 керованих авіабомб, здійснив 1785 ударів дронами-камікадзе та 3170 обстрілів позицій наших військ.

Новини війни в Україні

11 жовтня станом на 22:00 відбулося 160 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося 15 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Одрадного, Западного, Кутьківки та в напрямку Обухівки, Бологівки, Дворічанського і Колодязного.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив 12 атак на позиції наших військ у районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Степової Новоселівки. Дотепер триває три бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку

Російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Копанки, Карпівка, Дробишеве, Торське та в напрямку населеного пункту Лиман. Два бойові зіткнення не вщухають дотепер.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили п’ять ворожих наступів на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 46 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Шахове, Сухецьке, Мирноград, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямку населеного пункту Покровськ. Дотепер тривають чотири бойові зіткнення.

На Покровському напрямку

Окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та Полтавка. Сили оборони дотепер відбивають ще дві атаки противника.

На Олександрівському напрямку

Ворог 28 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Соснівка, Новогригорівка та в напрямку Орестополя. Бої продовжуються в чотирьох локаціях.

