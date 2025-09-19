Втрати ворога станом на 19 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11191 танк

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 19 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 19 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 19 вересня втратила:

особового складу – близько 1099530 (+1150) осіб;

танків – 11191 (+0) од;

бойових броньованих машин – 23278 (+1) од;

артилерійських систем – 32896 (+17) од;

РСЗВ – 1492 (+1) од;

засоби ППО – 1218 (+1) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60680 (+211);

крилаті ракети – 3718 (+0);

кораблі/катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 62044 (+44);

спеціальна техніка – 3968 (+3).

Як відомо, триває 1304-й день повномасштабної війни в Україні.