Втрати ворога станом на 19 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 19 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11191 танк
фото: Facebook/Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 19 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 19 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 19 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1099530 (+1150) осіб;
  • танків – 11191 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 23278 (+1) од;
  • артилерійських систем – 32896 (+17) од;
  • РСЗВ – 1492 (+1) од;
  • засоби ППО – 1218 (+1) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60680 (+211);
  • крилаті ракети – 3718 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62044 (+44);
  • спеціальна техніка – 3968 (+3).
Втрати ворога станом на 19 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Як відомо, триває 1304-й день повномасштабної війни в Україні.

