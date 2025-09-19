Втрати ворога станом на 19 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 19 вересня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 19 вересня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 19 вересня втратила:
- особового складу – близько 1099530 (+1150) осіб;
- танків – 11191 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23278 (+1) од;
- артилерійських систем – 32896 (+17) од;
- РСЗВ – 1492 (+1) од;
- засоби ППО – 1218 (+1) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 60680 (+211);
- крилаті ракети – 3718 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62044 (+44);
- спеціальна техніка – 3968 (+3).
Як відомо, триває 1304-й день повномасштабної війни в Україні.
