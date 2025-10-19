Втрати ворога станом на 19 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1000 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 19 жовтня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 19 жовтня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 19 жовтня втратила:
- особового складу – близько 1 130 180 (+1000) осіб;
- танків – 11 268 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23 399 (+23) од;
- артилерійських систем – 33 834 (+45) од;
- РСЗВ – 1524(+2) од;
- засоби ППО – 1228 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 71967 (+444);
- крилаті ракети – 3864 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64798 (+126);
- спеціальна техніка – 3980 (+0).
Нагадаємо, триває 1334-й день повномасштабної війни в Україні.
