Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 19 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 19 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 23 399 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1000 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 19 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 19 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 19 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1 130 180 (+1000) осіб;
  • танків – 11 268 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23 399 (+23) од;
  • артилерійських систем – 33 834 (+45) од;
  • РСЗВ – 1524(+2) од;
  • засоби ППО – 1228 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 71967 (+444);
  • крилаті ракети – 3864 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64798 (+126);
  • спеціальна техніка – 3980 (+0).
Втрати ворога станом на 19 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1334-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати ворог окупанти Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ продовжують утримувати фронт від росіян
Запеклі бої за Куп’янськ та Лиман: ворог планує оточити міста
21 вересня, 15:30
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі
Атака на Дніпропетровщину: є жертва та поранені
20 вересня, 07:41
Російські дрони дедалі частіше атакують дороги та цивільний транспорт
Росія змінила тактику війни: аналіз The Wall Street Journal
22 вересня, 08:18
Ворог обстріляв Запоріжжя
Атака на українські міста, прощання з Кірком у США: головне за ніч
22 вересня, 05:49
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2025 року
2 жовтня, 08:51
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11235 танків
Втрати ворога станом на 6 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
6 жовтня, 07:36
Києву треба готуватись ловити FPV-дрони, вважає Фірсов
Київ має готуватися до атак великими FPV-дронами – заступник командира полку безпілотних систем
20 вересня, 15:26
13 лютого 2025 року Філліпов (крайній праворуч) взяв участь у церемонії нагородження російських окупантів
Російський чиновник, який нагороджував окупантів, балотується у виконком European Gymnastics
25 вересня, 19:44
Нині триває 1331-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025 року
16 жовтня, 08:13

Події в Україні

Окупанти атакували Дніпропетровщину: 10 людей постраждали
Окупанти атакували Дніпропетровщину: 10 людей постраждали
Втрати ворога станом на 19 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 19 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2025
Кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 31% – звіт ООН
Кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 31% – звіт ООН
Окупанти атакували Дніпропетровщину: є влучання та пожежі
Окупанти атакували Дніпропетровщину: є влучання та пожежі

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua