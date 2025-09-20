Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Дніпропетровщину: є жертва та поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Дніпропетровщину: є жертва та поранені
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі
фото: Сергій Лисак

13 людей отримали поранення через обстріл

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів оновлену інформацію про ворожий обстріл Дніпропетровщини. Цієї ночі окупанти обстріляли регіон дронами та ракетами, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, ще 13 постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік перебуває у важкому стані.

Повідомляється, що у Дніпрі та районі виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.

8 фото
На весь екран

У Павлограді виникла пожежа на підприємстві, по якому влучили росіяни. Лисак повідомив, що по Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок.

 

Також у Дніпрі російські війська здійснили удар по багатоповерховому житловому будинку. У результаті вибуху значно пошкоджено кілька поверхів, руйнування торкнулися квартир, виникла пожежа. 

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив, що окупанти вдарили по багатоповерхівці.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

На місці влучання працюють рятувальники та екстрені служби. 

Теги: пожежа окупанти обстріл Дніпро Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До робіт залучені значні сили та техніка ДСНС, працює авіація та спеціалізована робототехніка
Масштабна пожежа на Фастівщині після обстрілу: над ліквідацією працює авіація та робототехніка
16 вересня, 12:53
14 вересня в російській федерації пройшов так званий єдиний день голосування
Україна не визнає результатів «виборів» РФ – заява МЗС
15 вересня, 14:59
Перший контракт білоруса з армією РФ було укладено в липні 2022 року, а останній – у липні 2025-го
Число білорусів, які служать в армії РФ, значно зросло
13 вересня, 05:29
За словами міського голови Дніпра, англійський мастиф Абу помер цієї ночі
Мер Дніпра повідомив про втрату близького друга
11 вересня, 09:15
Зеленський назвав удар по селищу Ярова на Донеччині «відверто звірячим»
На Донеччині окупанти вдарили авіабомбою під час видачі пенсій: понад 20 загиблих
9 вересня, 12:46
Працівники не постраждали
Росіяни атакували бригаду енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині під час аварійних робіт
1 вересня, 18:40
Пожежа у Ростові-на-Дону
У Ростові-на-Дону пролунали вибухи, виникла пожежа
27 серпня, 00:52
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося в анексованій Керчі
ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту України з боксу
23 серпня, 10:31
Російський пропагандист мало не втратив зір після водних процедур у Донецьку
Російський пропагандист мало не втратив зір після водних процедур у Донецьку
21 серпня, 04:58

Події в Україні

Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
Росіяни атакували Миколаїв: влада повідомила перші наслідки (оновлено)
Росіяни атакували Миколаїв: влада повідомила перші наслідки (оновлено)
Атака на Дніпропетровщину: є жертва та поранені
Атака на Дніпропетровщину: є жертва та поранені
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на Дніпро
З'явились перші кадри наслідків ворожої атаки на Дніпро
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua