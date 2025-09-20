Атака на Дніпропетровщину: є жертва та поранені

Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Дніпрі

13 людей отримали поранення через обстріл

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів оновлену інформацію про ворожий обстріл Дніпропетровщини. Цієї ночі окупанти обстріляли регіон дронами та ракетами, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, внаслідок російського обстрілу загинула одна людина, ще 13 постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік перебуває у важкому стані.

Повідомляється, що у Дніпрі та районі виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.

У Павлограді виникла пожежа на підприємстві, по якому влучили росіяни. Лисак повідомив, що по Нікопольщині російська армія била FPV-дронами та артилерією. Поцілила по райцентру і Покровській громаді. Зайнявся приватний будинок.

Також у Дніпрі російські війська здійснили удар по багатоповерховому житловому будинку. У результаті вибуху значно пошкоджено кілька поверхів, руйнування торкнулися квартир, виникла пожежа.

Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив, що окупанти вдарили по багатоповерхівці.

На місці влучання працюють рятувальники та екстрені служби.