Герой України пояснив, що може переламати хід війни

Одним із ключових факторів, який здатен суттєво послабити Росію, є високі щомісячні втрати окупаційної армії

Начальник штабу 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ, Герой України Денис Макаровський в інтерв'ю Юлії Кирієнко розповів, що, на його думку, може стати переломним моментом у війні. Про це повідомляє «Главком».

За словами офіцера, одним із ключових факторів, який здатен суттєво послабити Росію, є високі щомісячні втрати окупаційної армії.

«Нам треба вбивати в місяць 50 тисяч (росіян, - ред.). Я думаю, що це переломить хребет Російській Федерації, тому що впливатиме і на економіку, і на їхню оборонну промисловість», – сказав Макаровський.

Він наголосив, що сучасна війна вже не дозволяє безкінечно компенсувати втрати великою кількістю живої сили. Противника сьогодні виявляють ще за кілька кілометрів до українських позицій, після чого по ньому одразу працюють усі доступні засоби ураження.

«Після того, як він виявляється, туди направляється максимальна кількість засобів для того, щоб його просто знищити і навіть не допустити підходу до нашого особового складу», – пояснив військовий.

Коментуючи цифру у 50 тисяч ліквідованих окупантів на місяць, Макаровський зазначив, що оцінювати загальну картину має Генеральний штаб, адже саме там володіють повною статистикою. Водночас він розповів про завдання, які ставить перед своєю бригадою.

«Я можу привести тільки статистику за свою бригаду. Я хочу знищувати більше. У мене є ціль, до якої я хочу поставити свої засоби БпЛА і артилерії для того, щоб якнайбільше їх знищувати», – сказав він.

За словами офіцера, якщо бригаді вдаватиметься щодня ліквідовувати щонайменше 50 російських військових усіма наявними засобами, це стане дуже вагомим результатом.

Він пояснив, що приблизно 50 військовослужбовців – це середня чисельність бойової роти. За таких темпів, за його оцінкою, приблизно за місяць можна повністю вивести з ладу одну російську бригаду. Водночас військовий визнав, що для цього українські захисники потребують більшої кількості озброєння.

Раніше командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко вважає, що говорити про реальні переговори щодо завершення війни наразі передчасно. На його думку, передумови для цього можуть виникнути не раніше осені 2027 року – і лише за умови суттєвого послаблення Росії.

Також виконувач обов'язків керівника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України («Альфа») на псевдо Сократ вважає, що російсько-українська війна навряд чи завершиться в один конкретний день, а головним питанням стане не сама дата її закінчення, а умови, на яких це відбудеться.