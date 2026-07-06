Переговори щодо МіГ-29 ожили: Польща озвучила умову для України

Київ та Варшава перезапустили діалог, який тривалий час стояв на паузі

Польща та Україна повернулися до переговорів щодо можливої передачі українській армії польських винищувачів МіГ-29. У Варшаві заявили, що Київ знову висловив зацікавленість у домовленості, а натомість запропонував Польщі доступ до своїх передових безпілотних технологій, які довели ефективність на полі бою. Як пише «Главком» , про новий подих у діалозі двох держав повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час пресконференції у Варшаві в понеділок, 6 липня.

Його слова прозвучали після кількох тижнів напружених дискусій навколо цієї ініціативи, яка раніше фактично зайшла в глухий кут.

За словами Владислава Косіняка-Камиша, українська сторона продемонструвала високу зацікавленість у посиленні своєї авіації польськими винищувачами і вийшла до партнерів із конкретною, технологічно привабливою пропозицією. Це сталося минулого тижня.

«Минулого тижня з'явився шанс продовжити ці переговори. Ми отримали від української сторони сигнал, що вона й надалі зацікавлена в такій домовленості. Україна представила пропозиції щодо передачі Польщі безпілотних технологій упродовж найближчих двох років», – заявив польський міністр.

Крім того, він зазначив, що Україна сьогодні є світовим лідером у розробці, модернізації та бойовому застосуванні безпілотних систем – від розвідувальних дронів до далекобійних БПЛА-камікадзе та унікальних морських безпілотників. І цей унікальний досвід, здобутий у запеклих боях із російськими окупантами, є надзвичайно цінним для модернізації армій країн Альянсу.

У Польщі підкреслили, що Варшава готова підставити Україні крило у небі, але водночас дбає про зміцнення власних кордонів на східному фланзі НАТО. Таким чином, він висловив сподівання, що польська сторона погодиться лише на таку угоду, яка відповідатиме інтересам обох держав.

«Варшава готова розглядати лише взаємовигідну угоду», – резюмував міністр національної оборони Польщі.

Чому питання МіГ-29 стало предметом переговорів

Польща вже тривалий час розглядає можливість передачі Україні своїх радянських винищувачів МіГ-29, які поступово виводяться зі складу польських Повітряних сил після надходження сучасних літаків F-35 та інших західних платформ. Ще у 2024 році така можливість була закріплена в українсько-польській безпековій угоді, однак її реалізація залежала від низки технічних і політичних умов.

Так, наприкінці червня Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що домовленість фактично не відбулася через відсутність узгодженого механізму співпраці щодо українських безпілотних технологій.

Тоді він пояснював, що пропонував принцип: «МіГи в обмін на дрони».

За словами міністра, українська сторона спочатку позитивно поставилася до цієї моделі співпраці, однак згодом домовленість не була реалізована. Через це Варшава і оголосила, що передача винищувачів призупиняється.

Чи означає це швидку передачу літаків

Попри відновлення переговорів, остаточного рішення щодо передачі МіГ-29 наразі немає. Польська сторона наголошує, що обговорення тривають.

Водночас сама поява сигналів про поновлення діалогу свідчить, що Варшава й Київ шукають компроміс, який дозволить одночасно посилити українську оборону та розширити військово-технічне співробітництво між двома державами. На тлі триваючої російської агресії та активного розвитку безпілотних технологій така співпраця може стати одним із ключових напрямів стратегічного партнерства України й Польщі.

Нагадаємо, Польща готується розкрити дані про всю військову допомогу, яку надала Україні від початку повномасштабної війни. Таке рішення ухвалили після консультацій на найвищому рівні, а паралельно у країні розпочнуть розслідування можливого розголошення державної таємниці щодо передачі озброєння.