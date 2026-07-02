Удар по НПЗ у Кстово. Генштаб повідомив наслідки

Спалахнула пожежа на території підприємства

У ніч на 2 липня підрозділи Сил оборони України завдали ураження нафтопереробному заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у Кстово. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Ступінь завданих збитків уточнюється.

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НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» є одним із найбільших нафтопереробних підприємств російської федерації. Проєктна потужність заводу становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил держави-агресора.

Також уражено склад безпілотних літальних апаратів противника у районі Кам'янки Запорізької області.

Окрім того, уражено залізничний міст через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Об'єкт використовується противником для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів.

До того ж уражено командно-спостережний пункт противника у районі Вільшаної Харківської області.

Нагадаємо, 2 липня безпілотники атакували місто Кстово Нижньогородської області РФ. Удар прийшовся по нафтопереробному заводу.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на державу-агресорку Росію заради спонукання до закінчення війни.