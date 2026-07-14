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Військовий Маркус отримав найцінніший подарунок на свій день народження

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Валерій Маркус святкує день народження
фото: Валерій Маркус/Facebook

Первісток військового з'явився на світ у день народження свого батька

Колишній головний сержант 47 ОМБр «Маґура» Валерій Маркус став батьком. Військовий поділився новиною у своєму блозі у Facebook, пише «Главком».

У Маркуса народився син. Військовий не вдався у деталі. «У мене народився син», – написав військовий.

Народження первістка стало для бійця подарунком, адже сьогодні, 14 липня, він також святкує день народження – йому виповнилося 33 роки. Тож тепер воїн відзначатиме це свято із сином.

Військовий Маркус отримав найцінніший подарунок на свій день народження фото 1
фото: Валерій Маркус/Facebook

У коментарях під дописами Маркуса у Facebook та Telegram користувачі привітали військового з поповненням у родині та залишили свої побажання батькам і новонародженому.

  • «У твій День народження? Це неймовірно! Вітаю від щирого серця».
  • «Вітаю! Нехай росте щасливий і здоровий в мирній Україні!»
  • «Щиро вітаю з народженням первістка!»
  • «Вітаємо! Нехай росте здоровим і щасливим у вільній і красивій Україні!»
  • «Ось прям на твій день народження?»
  • «Вітання батькам , здоров'я синочку! Нехай росте здоровим і щасливим в мирній Україні».
  • «Вітаю, пане Валерію, хай росте здоровий та щасливий!»
  • «Оце так подарунок на день народження. Вітаємо з днем народження сина і вас з днем народження!»
  • «Вітаю щасливого татусю! Здоров'я малюку та мамі!»

Нагадаємо, торік колишній головний сержант 47 ОМБр «Маґура» Валерій Маркус зіграв весілля. Військовий одружився ще у 2023 році, однак подружжя влаштувало святкування лише через кілька років. «Під час відпустки взяв участь у своєму весіллі. Після трьох років шлюбу. Сподобалось», – йшлося у дописі.

Маркус ретельно приховує інформацію про свою дружину та не показує її обличчя.

Зазначимо, Валерій Маркус перебував у війську ще з часів АТО. На початку повномасштабного вторгнення він повернувся до ЗСУ у складі 30 бригади. Згодом, наприкінці квітня 2022 року, Маркус обійняв посаду головного сержанта 47 окремого батальйону, який згодом став 47 бригадою «Маґура».

Як писав «Главком» , головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Валерій Маркус написав рапорт, у якому у дивній формі попросив перевести його на нижчу посаду. Маркус заявив, що керівництво бригади начебто не дозволяє збудувати військову частину згідно з цінностями, які декларують.

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Теги: ЗСУ діти військові син

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