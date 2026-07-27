Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Партизани АТЕШ показали гуманітарне пекло, яке принесла окупація РФ

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
Партизани АТЕШ показали гуманітарне пекло, яке принесла окупація РФ
Партизани «АТЕШ» зафіксували масштабну гуманітарну та логістичну кризу на окупованих територіях України
колаж: glavcom.ua

Партизани фіксують масштабні аварії від Криму до Донеччини

Партизанський рух АТЕШ заявив про масштабні проблеми із забезпеченням електроенергією, водою, пальним і роботою логістики на тимчасово окупованих Росією територіях України. Про це пише «Главком» з посиланням на допис АТЕШ у Telegram-каналі.

Так, представники військово-партизанського руху «АТЕШ» зібрали дані про критичну ситуацію із забезпеченням електроенергією, водою, пальним та складну логістику в тимчасово захоплених Росією регіонах України. За інформацією руху, проблеми виникли на тлі наслідків операції Сил безпілотних систем «Кримський рубильник off», під час якої 23–24 липня було уражено 19 електропідстанцій у Криму та на Донеччині.

Запорізька область: тижневі вимкнення світла та заіржавіла вода

За даними АТЕШ, найскладніша ситуація склалася в окупованих Бердянську та Мелітополі Запорізької області. Там, як стверджують партизани, відключення електроенергії тривають від чотирьох до шести діб поспіль. При цьому після відновлення живлення напруга в мережі коливається від 123 до 195 вольтів, через що виходить із ладу побутова техніка, а мережі знову аварійно відключаються.

У Мелітополі через зупинку насосних станцій виникли перебої з водопостачанням. За інформацією руху, у районах Юрівка та Піщане води не було понад вісім днів. У Бердянську через проблеми з електропостачанням очисних споруд мешканці відчувають дефіцит питної води, а з кранів, за повідомленням партизанів, тече технічна вода з домішками іржі.

АТЕШ також повідомив про проблеми з пальним у Бердянську. За даними руху, через дефіцит бензину вартість марки А-95 сягнула близько 220 російських рублів за літр.

Донеччина: аварії на підстанціях та жорсткі графіки

У тимчасово окупованому Донецьку, за інформацією партизанів, регулярно стаються аварії на електропідстанціях. Зокрема, у Кіровському районі одночасно вийшли з ладу 65 трансформаторів, унаслідок чого без електроенергії залишилися близько 600 абонентів. Водночас воду в місті подають за графіком. Аналогічна ситуація, як стверджує АТЕШ, спостерігається і в окупованому Маріуполі, де жителі змушені запасатися водою через побоювання повної зупинки системи водопостачання.

Крим: режим надзвичайної ситуації та черги на заправках

Окремо партизани звернули увагу на ситуацію в тимчасово окупованому Криму. За їхніми даними, через перебої з електропостачанням на півострові запроваджено режим техногенної надзвичайної ситуації. В Алушті, Ялті та Саках електроенергії, за повідомленням руху, не було від двох до чотирьох діб, а в Севастополі діють графіки відключень, що періодично призводять до зупинки електротранспорту через перепади напруги.

Крім того, АТЕШ повідомив про запровадження лімітів на продаж пального на кримських автозаправних станціях мереж «АТАН» і «ТЕС». За інформацією руху, один автомобіль може отримати не більше 20 літрів пального, заправка здійснюється за талонами або QR-кодами, а продаж бензину в каністри заборонений. Також партизани повідомляють про значні затори на пункті пропуску «Чонгар» і біля Кримського мосту, де через ручний огляд транспорту в чергах нібито накопичуються до 600–700 автомобілів.

До слова, у тимчасово окупованому Севастополі запровадили аварійні обмеження електропостачання через перевантаження енергосистеми, без світла залишилися кілька районів міста та населені пункти на південному узбережжі Криму. Окупаційна влада заявляє, що такі заходи мають запобігти масштабній аварії, а соціальні об'єкти перевели на резервні джерела живлення. Місцевих жителів також закликали не користуватися ліфтами та чекати подальших повідомлень про відновлення електропостачання.

Читайте також:

Теги: росія окупація окупанти Крим Донбас партизани Атеш

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На знімку чітко видно, що на судні триває пожежа
Супутники зафіксували уражені танкери РФ в Азовському морі: оприлюднені знімки
10 липня, 17:01
Росіяни стоять у багатокілометрових чергах за бензином
Паливна криза в РФ: росіяни через біноклі видивляються початок черг до АЗС (відео)
16 липня, 12:48
Драпатий став новим головкомом ЗСУ, дрони атакували Крим і Кубань: головне за ніч 22 липня
Драпатий став новим головкомом ЗСУ, дрони атакували Крим і Кубань: головне за ніч 22 липня
22 липня, 05:50
Під ракетний удар потрапив російський Кіров
Штілерман підтвердив, що на Кіров летіла «Фламінго», і показав відео
24 липня, 09:09
Український військовослужбовець несе ударний безпілотник RAM-2X
Крим відрізають з трьох напрямків: ЗСУ почали нову кампанію з блокади півострова
11 липня, 20:44
Міністр наголосив, що сучасна Польща більше не відчуває панічного страху перед російською загрозою
Міністр закордонних справ Польщі розкрив підступний план Путіна щодо країн НАТО
12 липня, 18:52
Українські дрони обвалили переробку нафти в Росії до антирекорду
Росія втратила рекордні обсяги переробки нафти через атаки ЗСУ
13 липня, 17:20
Заклад забезпечував відновлення для дітей та дорослих серед унікальної природи прикордоння
Росіяни перетворили на руїни унікальну «маленьку Швейцарію» на Сумщині
19 липня, 20:50
Дрони завітали до російського Єкатеринбургу, де проходить чемпіонат РФ з легкої атлетики
Чемпіонат Росії з легкої атлетики був призупинений через атаку дронів
25 липня, 19:58

Суспільство

В Україні до 30° тепла та переважно без опадів: погода на 27 липня 2026
В Україні до 30° тепла та переважно без опадів: погода на 27 липня 2026
Партизани АТЕШ показали гуманітарне пекло, яке принесла окупація РФ
Партизани АТЕШ показали гуманітарне пекло, яке принесла окупація РФ
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 27 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 липня 2026: традиції та молитва
Окупант, який заробляв сотні тисяч рублів і їздив на BMW X6, розповів, чому пішов воювати проти України
Окупант, який заробляв сотні тисяч рублів і їздив на BMW X6, розповів, чому пішов воювати проти України
Державні та міжнародні свята у серпні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Державні та міжнародні свята у серпні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
119K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
108K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
102K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua