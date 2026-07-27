Партизани АТЕШ показали гуманітарне пекло, яке принесла окупація РФ

Партизани фіксують масштабні аварії від Криму до Донеччини

Партизанський рух АТЕШ заявив про масштабні проблеми із забезпеченням електроенергією, водою, пальним і роботою логістики на тимчасово окупованих Росією територіях України. Про це пише «Главком» з посиланням на допис АТЕШ у Telegram-каналі.

Так, представники військово-партизанського руху «АТЕШ» зібрали дані про критичну ситуацію із забезпеченням електроенергією, водою, пальним та складну логістику в тимчасово захоплених Росією регіонах України. За інформацією руху, проблеми виникли на тлі наслідків операції Сил безпілотних систем «Кримський рубильник off», під час якої 23–24 липня було уражено 19 електропідстанцій у Криму та на Донеччині.

Запорізька область: тижневі вимкнення світла та заіржавіла вода

За даними АТЕШ, найскладніша ситуація склалася в окупованих Бердянську та Мелітополі Запорізької області. Там, як стверджують партизани, відключення електроенергії тривають від чотирьох до шести діб поспіль. При цьому після відновлення живлення напруга в мережі коливається від 123 до 195 вольтів, через що виходить із ладу побутова техніка, а мережі знову аварійно відключаються.

У Мелітополі через зупинку насосних станцій виникли перебої з водопостачанням. За інформацією руху, у районах Юрівка та Піщане води не було понад вісім днів. У Бердянську через проблеми з електропостачанням очисних споруд мешканці відчувають дефіцит питної води, а з кранів, за повідомленням партизанів, тече технічна вода з домішками іржі.

АТЕШ також повідомив про проблеми з пальним у Бердянську. За даними руху, через дефіцит бензину вартість марки А-95 сягнула близько 220 російських рублів за літр.

Донеччина: аварії на підстанціях та жорсткі графіки

У тимчасово окупованому Донецьку, за інформацією партизанів, регулярно стаються аварії на електропідстанціях. Зокрема, у Кіровському районі одночасно вийшли з ладу 65 трансформаторів, унаслідок чого без електроенергії залишилися близько 600 абонентів. Водночас воду в місті подають за графіком. Аналогічна ситуація, як стверджує АТЕШ, спостерігається і в окупованому Маріуполі, де жителі змушені запасатися водою через побоювання повної зупинки системи водопостачання.

Крим: режим надзвичайної ситуації та черги на заправках

Окремо партизани звернули увагу на ситуацію в тимчасово окупованому Криму. За їхніми даними, через перебої з електропостачанням на півострові запроваджено режим техногенної надзвичайної ситуації. В Алушті, Ялті та Саках електроенергії, за повідомленням руху, не було від двох до чотирьох діб, а в Севастополі діють графіки відключень, що періодично призводять до зупинки електротранспорту через перепади напруги.

Крім того, АТЕШ повідомив про запровадження лімітів на продаж пального на кримських автозаправних станціях мереж «АТАН» і «ТЕС». За інформацією руху, один автомобіль може отримати не більше 20 літрів пального, заправка здійснюється за талонами або QR-кодами, а продаж бензину в каністри заборонений. Також партизани повідомляють про значні затори на пункті пропуску «Чонгар» і біля Кримського мосту, де через ручний огляд транспорту в чергах нібито накопичуються до 600–700 автомобілів.

До слова, у тимчасово окупованому Севастополі запровадили аварійні обмеження електропостачання через перевантаження енергосистеми, без світла залишилися кілька районів міста та населені пункти на південному узбережжі Криму. Окупаційна влада заявляє, що такі заходи мають запобігти масштабній аварії, а соціальні об'єкти перевели на резервні джерела живлення. Місцевих жителів також закликали не користуватися ліфтами та чекати подальших повідомлень про відновлення електропостачання.