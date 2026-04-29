Лінія фронту станом на 29 квітня 2026. Зведення Генштабу

glavcom.ua
Ситуація на фронті 29 квітня
фото: Генштаб ЗСУ

29 квітня на фронті відбулося 137 бойових зіткнень

Противник завдав одного ракетного удару – застосував дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів - скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4642 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

29 квітня на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сили оборони відбили три ворожі атаки; окупанти здійснили 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Красне Перше.

На Куп'янському напрямку

Противник сьогодні не проводив наступальних дій.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбивали сім штурмів окупантів в напрямку Рай-Олександрівки та в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне та Різниківка. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку

Ворог один раз атакував позиції наших оборонців в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 18 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Олександро-Шультиного та Степанівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новопавлівка, Білицьке, Дорожнє, Кучерів Яр та в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Никанорівка, Рівне, Молодецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти п’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у напрямку Олександрограда, Калинівського та Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 18 атак окупантів у районах Прилук, Оленокостянтинівки, Добропілля, Варварівки, Гуляйполя та у бік Святопетрівки, Цвіткового, Чарівного. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Зірниця, Гірке, Копані, Барвінівка, Воздвижівка, Любицьке, Гуляйпільське, Долинка, Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Противник здійснив одну атаку в напрямку Новоандріївки, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Таврійське та Оріхів.

На Придніпровському напрямку

Сили оборони успішно відбили чотири ворожих атаки у районі Антонівського мосту та о. Білогрудий.

Нагадаємо, триває 1526-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також

Борис Джонсон побував на Запорізькому напрямку
Таємне відрядження Джонсона на передову: ексклюзивні коментарі та фото
11 квiтня, 10:47
Максим Неліпа загинув у 2025 році під час виконання бойового завдання
Родина актора Максима Неліпи не може встановити йому пам’ятник: брат захисника пояснив ситуацію
31 березня, 17:46
CNN: Гегсет порадував Трампа своїм ставленням до війни з Іраном
CNN: Гегсет порадував Трампа своїм ставленням до війни з Іраном
1 квiтня, 00:59
Ворог пошкодив укриття над атомною станцією
ЧАЕС отримає від донорів €30 млн на відновлення арки, яку пошкодила Росія
1 квiтня, 17:22
Шосткинська громада постраждала від атаки РФ
РФ вдарила керованими авіабомбами по Сумщині: загинула людина, є поранені
3 квiтня, 07:35
На першому фото друкарня після ворожого удару, на другому – вже відновлена
ГУР і СБУ назвали військових РФ, які атакували друкарню в Харкові
15 квiтня, 12:48
Українські бійці показали, як нині виглядає Костянтинівка
Ворог поширює фейки про «переодягнених військових» у Костянтинівці (відео)
17 квiтня, 21:57
РФ повертає в небо «кукурудзники» 40-х років
Росія через брак літаків в експлуатацію повертає зношену техніку – розвідка
22 квiтня, 14:20
Демограф Елла Лібанова назвала кількість втраченого населення України
Демографи зафіксували рекордні втрати населення України за останній рік. Скільки зараз українців?
Сьогодні, 17:39

Події в Україні

Окупанти атакували FPV-дронами евакуаційне авто
Окупанти атакували FPV-дронами евакуаційне авто
Лінія фронту станом на 29 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 29 квітня 2026. Зведення Генштабу
У Харкові вибухнув автомобіль біля супермаркету: мер повідомив деталі
У Харкові вибухнув автомобіль біля супермаркету: мер повідомив деталі
Санкції проти РФ та Білорусі, розмова Трампа з Путіним. Головне за 29 квітня 2026
Санкції проти РФ та Білорусі, розмова Трампа з Путіним. Головне за 29 квітня 2026
Ворог майже 90 разів атакував Дніпропетровщину: дві людини загинуло
Ворог майже 90 разів атакував Дніпропетровщину: дві людини загинуло
Червоний Хрест вимагає від Росії надати інформацію про стан мешканців заблокованих Олешок
Червоний Хрест вимагає від Росії надати інформацію про стан мешканців заблокованих Олешок

Новини

Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Сьогодні, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Сьогодні, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
