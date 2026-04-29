Лінія фронту станом на 29 квітня 2026. Зведення Генштабу

Противник завдав одного ракетного удару – застосував дві ракети, здійснив 49 авіаційних ударів - скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4642 дронів-камікадзе та здійснив 2476 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

29 квітня на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Сили оборони відбили три ворожі атаки; окупанти здійснили 63 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Красне Перше.

На Куп'янському напрямку

Противник сьогодні не проводив наступальних дій.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки та Лиман.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни відбивали сім штурмів окупантів в напрямку Рай-Олександрівки та в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне та Різниківка. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку

Ворог один раз атакував позиції наших оборонців в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони успішно відбили 18 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Олександро-Шультиного та Степанівки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новопавлівка, Білицьке, Дорожнє, Кучерів Яр та в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Никанорівка, Рівне, Молодецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському напрямку

Окупанти п’ять разів намагалися покращити своє положення, атакуючи у напрямку Олександрограда, Калинівського та Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 18 атак окупантів у районах Прилук, Оленокостянтинівки, Добропілля, Варварівки, Гуляйполя та у бік Святопетрівки, Цвіткового, Чарівного. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Зірниця, Гірке, Копані, Барвінівка, Воздвижівка, Любицьке, Гуляйпільське, Долинка, Чарівне.

На Оріхівському напрямку

Противник здійснив одну атаку в напрямку Новоандріївки, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Таврійське та Оріхів.

На Придніпровському напрямку

Сили оборони успішно відбили чотири ворожих атаки у районі Антонівського мосту та о. Білогрудий.

Нагадаємо, триває 1526-й день повномасштабної війни в Україні.