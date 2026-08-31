Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник

Міністр оборони Польщі заявив, що Росія вкотре випробувала системи стримування та протиповітряної оборони країни

Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який наблизився до узбережжя Польщі над Балтійським морем. Інцидент стався 31 серпня приблизно за 30 км на північ від міста Леба. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша.

«Росія вкотре випробувала наші системи стримування та протиповітряної оборони», – заявив польський міністр. За його словами, російський літак не заходив у повітряний простір Польщі.

«До полудня за 30 км на північ від Леби наші винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20. Порушення нашого повітряного простору над Балтійським морем не відбулося», – повідомив Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, Польща та країни Балтії посилили захист критичної інфраструктури через побоювання можливих російських диверсій. У регіоні припускають, що Москва може організувати атаку під чужим прапором із використанням українських безпілотників.

Литва вже попереджала про можливу підготовку такої провокації. Польща, Латвія та Естонія також заявляли про ризик диверсій, за допомогою яких Росія може спробувати перевірити реакцію НАТО.

Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді розповів, які кроки, на його думку, допоможуть країнам Балтії ефективно зупинити потенційний наступ Росії. Зокрема, він запропонував негайно створити вздовж кордону з РФ буферну зону завширшки від 2 до 5 км, пристосовану для щільного застосування безпілотників.

Також Бровді закликав розгорнути мережу оптоволоконних ліній зв'язку для дистанційного керування дронами із захищених командних пунктів та сформувати мобільний компонент протиповітряної оборони, спеціалізований на боротьбі з різними типами безпілотників – від FPV-дронів і розвідувальних апаратів до баражувальних боєприпасів типу Shahed.