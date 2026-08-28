«Ми це вже чули». Глава МЗС Польщі відреагував на переговори ЦРУ в Москві

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що країна насторожилася після таємного візиту директора ЦРУ до Москви

Сікорський нагадав, що перед повномасштабним вторгненням Путін також запевняв американську сторону, що не нападе на Україну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський скептично відреагував на повідомлення про переговори директора ЦРУ Джона Реткліффа в Москві. Польський дипломат дав зрозуміти, що Варшава не повинна покладатися на запевнення Кремля про відсутність планів нападу на країни НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Сікорського.

Глава польського МЗС прокоментував інформацію про те, що під час контактів у Москві російська сторона могла запевняти директора ЦРУ у відсутності намірів атакувати НАТО.

Сікорський нагадав, що подібні обіцянки Кремль уже давав Сполученим Штатам напередодні повномасштабної війни проти України. «Путін сказав директору ЦРУ президента Байдена, що не вторгатиметься в Україну», – зазначив Сікорський.

Йдеться про контакти Москви з тодішнім директором ЦРУ Вільямом Бернсом наприкінці 2021 року. Тоді Росія вже концентрувала війська поблизу українських кордонів, а Вашингтон дедалі частіше попереджав про можливу підготовку вторгнення. Попри російські запевнення, 24 лютого 2022 року РФ розпочала повномасштабну війну проти України.

Цього тижня директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив таємний візит до Москви. За повідомленнями американських медіа, під час переговорів він, зокрема, мав застерегти російську сторону від можливої ескалації проти країн НАТО.

Згодом у Москві підтвердили переговори Реткліффа з російськими спецслужбами. Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін повідомив про особисту зустріч з очільником ЦРУ, однак детального змісту розмови не розкрив.

Водночас сам Трамп применшив значення повідомлень про те, що Реткліфф їздив до Москви зі спеціальним попередженням для російської сторони. Американський президент назвав контакти керівників розвідок звичайною практикою та заявив, що в зустрічі не було нічого незвичайного.

Нагадаємо, поїздку Реткліффа до російської столиці ініціював особисто Трамп. За даними американських медіа, місію готували в умовах підвищеної секретності: про неї не знали навіть деякі високопоставлені помічники президента США.