Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2025 року
Нині триває 1367-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці

За минулу добу відбулося 173 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаційних ударів, скинувши при цьому 145 керованих бомб. Крім цього, здійснив 3674 обстріли, з них 53 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3470 дронів-камікадзе. Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Катеринівка Харківської області; Покровське Дніпропетровської області; Запоріжжя, Тернувате, Магдалинівка, Лук’янівське, Комишуваха Запорізької області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та пункт управління БпЛА російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося одне бойове зіткнення. Крім того, ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіабомб, а також здійснив 146 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Сили оборони відбили шість атак противника у районах Синельникового, Вовчанська та у бік Колодязного.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Куп’янська та у бік Піщаного й Новоплатонівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував десять разів, намагаючись просунутися у районі населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Шандриголове, Мирне, Колодязі та Новоселівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2025 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Наші захисники відбили 15 штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки, Дронівки, Сіверська, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Противник шість разів атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Новомаркове, Часів Яр та у бік Предтечиного й Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2025 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Відбулося 59 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2025 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Сили оборони зупинили 19 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Зелений Гай, Привільне, Соснівка, Січневе, Степове, Рибне та Красногірське.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Агресор десять разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Яблукового та Рівнопілля.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили чотири атаки противника у районі Кам’янського та у бік Степногірська й Приморського.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 листопада 2025 року фото 12

  Нагадаємо, триває 1367-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія системно привласнює житло українців на окупованих територіях
Росія системно привласнює житло українців на окупованих територіях
19 листопада, 01:26
ЗСУ вдарили ракетами Atacms по військових об’єктах у РФ
ЗСУ вдарили ракетами Atacms по військових об’єктах у РФ
18 листопада, 18:30
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 355 танків
Втрати ворога станом на 17 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
17 листопада, 06:45
Нині триває 1357-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2025 року
11 листопада, 08:14
Окупанти атакували Чугуїв: постраждали підприємство та навчальний заклад
Окупанти атакували Чугуїв: постраждали підприємство та навчальний заклад
7 листопада, 00:46
ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 6 листопада 2025 року
6 листопада, 08:18
Зеленський підписав документ, який розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних
Бронювання чоловіків у розшуку, розслідування удару по військових. Головне за 3 листопада
3 листопада, 21:15
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 26 жовтня 2025 року
26 жовтня, 08:19
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 283 танки
Втрати ворога станом на 24 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
24 жовтня, 06:45

Події в Україні

Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
Чи продає Україна світло за кордон в умовах масових відключень? Міненерго дало пояснення
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
У Тернополі знайдено тіла матері та двох дітей серед руїн зруйнованого будинку
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Почули голос у хвилину тиші. Подробиці порятунку 20-річного тернополянина з-під завалів (відео)
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Ракетний удар по Тернополю 19 листопада: кількість загиблих зросла до 31
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Дописи, які поширюють у соцмережах від імені Ігоря Коломойського, – фейк – адвокати
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла
Росіяни атакували Чернігівщину: є загибла

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua