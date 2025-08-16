Трамп у розмові з європейськими лідерами заявив, що є «швидкий спосіб» зупинити війну в Україні – NYT

Трамп сказав європейським лідерам, що мир може настати дуже швидко, якщо Україна поступиться Донбасом

Президент США пропонує Європі змусити Україну віддати Путіну Донбас

Президент США Дональд Трамп сказав європейським лідерам, що мир в Україні може настати дуже швидко, якщо Україна поступиться Донбасом на користь Росії. Як інформує «Главком», про це пише New York Times, посилаючись на власні джерела.

Співрозмовники видання стверджують, що російський диктатор Володимир Путін запропонував припинення вогню на нинішніх лініях фронту та письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну.

Однак NYT нагадує, що подібні обіцянки Путін уже неодноразово порушував. Водночас лідери Франції, Німеччини та Великої Британії заявили, що Росія затягує переговори й намагається узаконити агресію. Також ЄС пообіцяв посилити санкційний тиск на Москву, доки триває війна в Україні.

Раніше видання Bloomberg писало, що Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву за підсумками координаційної зустрічі з президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Макрон наголосив на важливості продовження підтримки України та тиску на Росію до встановлення міцного та тривалого миру.