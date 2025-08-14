РФ втратила винищувач Су-30СМ, який виконував завдання біля Зміїного
За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака
Росія втратила винищувач Су-30СМ, що виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
«Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин», – йдеться у повідомленні.
ВМС стверджує, що на даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено.
Раніше у Нижегородській області РФ розбився літак Су-34 під час виконання планового навчально-тренувального польоту, обидва члени екіпажу живі.
До слова, у ніч проти 4 серпня безпілотники центру спеціальних операцій «А» СБУ атакували військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.