РФ втратила винищувач Су-30СМ, який виконував завдання біля Зміїного

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
РФ втратила винищувач Су-30СМ, який виконував завдання біля Зміїного
Су-30СМ – російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління
фото: Військово-морські сили ЗСУ/Telegram

За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака

Росія втратила винищувач Су-30СМ, що виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

«Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про втрату зв’язку з літаком російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний. Повітряне судно, ймовірно, впало з невстановлених причин», – йдеться у повідомленні.

ВМС стверджує, що на даний час окупанти проводять пошуково-рятувальну операцію. За наявною інформацією, на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілотів наразі не виявлено.

Су-30СМ – російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення й управління.

Раніше у Нижегородській області РФ розбився літак Су-34 під час виконання планового навчально-тренувального польоту, обидва члени екіпажу живі. 

До слова, у ніч проти 4 серпня безпілотники центру спеціальних операцій «А» СБУ атакували військовий аеродром «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.

