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Атака на Одесу: є поранені, зруйновано дев'ятиповерхівку (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Одесу: є поранені, зруйновано дев'ятиповерхівку (фото, відео)
Одеса пережила чергову масовану атаку
фото: ДСНС Одещини

Унаслідок російського удару в Одесі є постраждалі

У ніч проти 24 липня росіяни масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок чого є руйнування у місті, постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Зруйнована житлова дев'ятиповерхівка – без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з п'ятого по восьмий поверхи, горіли оселі на п'ятому та шостому поверхах одного з підʼїздів. Є загроза обвалу конструкцій!», – йдеться у повідомленні.

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Рятувальники евакуювали 33 мешканці та врятували п'ять – їх заблокувало у квартирах. На місці удару працювали кінологи – собаки шукали ймовірних постраждалих.

Зокрема, біля будинку розгорнуто пункт Незламності ДСНС. З людьми працюють психологи ДСНС та Національної поліції. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Також рятувальники працюють за іншими адресами, де виникли пожежі у приватному будинку та АЗС. Попередньо, постраждали три особи.

ДСНС додала, що на території ринку «Привоз» рятувальники ліквідували пожежу двоповерхової будівлі й торгівельних павільйонів, що виникли внаслідок російських ударів.

Атака на Одесу: є поранені, зруйновано дев'ятиповерхівку (фото, відео) фото 1
Атака на Одесу: є поранені, зруйновано дев'ятиповерхівку (фото, відео) фото 2

Нагадаємо, у ніч на 24 липня російські терористичні війська здійснили масовану атаку дронів на Одесу. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Також внаслідок російського удару виникла пожежа на легендарному одеському ринку «Привоз». Ринок «Привоз» є візитівкою Одеси. На кадрах видно, як полум'я охопило будівлю та павільйони. Масштаби руйнувань наразі оцінюються. «Главком» розпізнав по відео, що пожежа вирує на вході до павільйону «Фруктовий пасаж».

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Як повідомлялося, рятувальники ліквідовують наслідки російського терору і «намагаються врятувати від вогню таке значиме для одеситів та кожного туриста місце».

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Теги: Одеса війна

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