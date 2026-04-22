Карта бойових дій в Україні станом на 22 квітня 2026 року

Ростислав Вонс
Нині триває 1519-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора

За минулу добу зафіксовано 231 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав 78 авіаційних ударів, скинувши 287 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7067 дронів-камікадзе та здійснив 2810 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 65 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Яструбщина, Павлівка; в Дніпропетровській області – Маломихайлівка, Коломийці, Гаврилівка, Новоолександрівка; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Долинка, Пологи, Копані, Святопетрівка, Лісне, Новоселівка, Чарівне, Юрківка та Оріхів.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили і пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби противник завдав чотирьох авіаційних ударів із застосуванням дев’яти КАБів, здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Приліпки та в бік Бочкового, Охрімівки та Стариці.

На Куп’янському напрямку

Ворог п’ять разів атакував у районі Новоосинового та в бік Курилівки, Петропавлівки, Глушківки.

На Лиманському напрямку

Противник 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман, Діброва, Новосергіївка та Зарічне.

На Слов’янському напрямку

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Краматорському напрямку

Окупанти сім разів атакували в районах Никифорівки, Голубівки, Бондарного, Майського, Васютинського, Удачного та Маркового.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 29 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки, Новопавлівки, Кучерового Яру та Степанівки.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Білицьке, Никонорівка, Родинське, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Василівка та Гришине.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував 15 разів у районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Злагода, Андріївка-Клевцове та у бік Калинівського.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 14 атак окупантів у районах Залізничного, Святопетрівки, Гіркого, Гуляйпільського, Староукраїнки та Зеленого.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили шість спроб противника просунутися вперед в бік в Щербаків, Плавнів, Степногірська та Проморська.

На Придніпровському напрямку

Противник здійснив чотири штурмові дії в бік Антонівського мосту, о. Білогрудий, о. Круглик.

