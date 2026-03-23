Втрати ворога станом на 23 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 23 березня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 23 березня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 23 березня втратила:

  • особового складу – близько 1 288 850 (+970) осіб
  • танків – 11 794 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 268 (+5) од.
  • артилерійських систем – 38 662 (+24) од.
  • РСЗВ – 1 695 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 336 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 192 869 (+1 999) од.
  • крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 84 775 (+136) од.
  • спеціальна техніка – 4 098 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1489-й день повномасштабної війни в Україні.

