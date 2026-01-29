Втрати ворога станом на 29 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 830 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 29 січня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 29 січня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 29 січня втратила:
- особового складу – близько 1 237 400 (+830) осіб
- танків – 11 613 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 23 965 (+7) од.
- артилерійських систем – 36 733 (+20) од.
- РСЗВ – 1 629 (+0) од.
- засоби ППО – 1 288 (+2) од.
- літаків – 435 (+1) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 118 679 (+955) од.
- крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 76 190 (+88) од.
- спеціальна техніка – 4 053 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1436-й день повномасштабної війни в Україні.
