Втрати ворога станом на 29 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 29 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 613 танків
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 830 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 29 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 29 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 29 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 237 400 (+830) осіб
  • танків – 11 613 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 23 965 (+7) од.
  • артилерійських систем  – 36 733 (+20) од.
  • РСЗВ – 1 629 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 288 (+2) од.
  • літаків – 435 (+1) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 118 679 (+955) од.
  • крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 76 190 (+88) од.
  • спеціальна техніка – 4 053 (+0) од.
Втрати ворога станом на 29 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ фото 1

Нагадаємо, триває 1436-й день повномасштабної війни в Україні.

