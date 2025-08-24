Втрати ворога станом на 24 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 910 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 24 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 24 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 24 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 1 076 070 (+910) осіб,
- танків ‒ 11 129 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23 167 (+3) од,
- артилерійських систем – 31 898 (+40) од,
- РСЗВ – 1472 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1211 (+1) од,
- літаків – 422 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53 056 (+121),
- крилаті ракети ‒ 3598 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 59 593 (+81) од,
- спеціальна техніка ‒ 3944 (+0).
Як відомо, триває 1278-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0