Втрати ворога станом на 24 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
Втрати ворога станом на 24 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 11129 танків
фото: Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 910 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 24 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 24 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 24 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1 076 070 (+910) осіб,
  • танків ‒ 11 129 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23 167 (+3) од,
  • артилерійських систем – 31 898 (+40) од,
  • РСЗВ – 1472 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1211 (+1) од,
  • літаків – 422 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53 056 (+121),
  • крилаті ракети ‒ 3598 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 593 (+81) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3944 (+0).
Втрати ворога станом на 24 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Як відомо, триває 1278-й день повномасштабної війни в Україні.

