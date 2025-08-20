Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Не захоплення окремих територій». Аналітики назвали головну мету РФ в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Не захоплення окремих територій». Аналітики назвали головну мету РФ в Україні
Лавров висунув під час інтерв'ю вимоги, які відкидають суверенітет України
фото: РИА

Заява Лаврова від 19 серпня ще більше підкреслює ширшу мету Кремля щодо отримання повного політичного контролю над Україною

Головною метою Росії в Україні є політичний контроль над усією країною, а не захоплення окремих територій. Про це повідомляє «Главком» з посланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров точно зазначив, що метою Кремля в Україні є політичний контроль над усією Україною, а не захоплення окремих українських територій, таких як Донецька область. Він заявив 19 серпня, що Кремль «ніколи не говорив про необхідність захоплення будь-яких територій» України і що метою Росії не було захоплення Криму, Донбасу чи інших районів України.

«Це твердження здається дивним у контексті неодноразових вимог Росії, щоб Україна і Захід визнали анексію Росією української території, включаючи території, які не контролюються російськими військами. Однак воно досить точно відображає глибші цілі Росії в Україні. Лавров повторив, що військові цілі Росії полягають у «захисті» народу України від українського уряду, який Кремль помилково зображує як нелегітимний і деспотичний», – зазначають аналітики.

За даними звіту, опис Лавровим мети Кремля «захистити» українців від їхнього власного уряду відображає той факт, що РФ прагне усунути демократично обрану владу і замінити її проросійським урядом, який дозволив би державі-агресорці контролювати Україну без необхідності боротися за фізичний контроль над територією або анексувати її.

Лавров, зокрема, висунув під час інтерв'ю вимоги, які відкидають суверенітет України: скасувати закони щодо мови та релігії, які є прерогативою лише уряду суверенної держави. Він чітко заявив, що «не може бути мови про будь-які довгострокові (мирні) угоди» з Україною «без поваги» до безпеки Росії та прав російськомовних громадян в Україні, оскільки «це є причинами, які необхідно терміново усунути в контексті врегулювання».

«Постійна наполегливість Кремля на контролі над внутрішніми справами України відображає аргументи, висловлені російським диктатором Володимиром Путіним у його есе 2021 року, в якому він стверджує, що Україна не повинна існувати незалежно від Росії. Заява Лаврова від 19 серпня ще більше підкреслює ширшу мету Кремля щодо отримання повного політичного контролю над Україною до того, як Росія закінчить війну», – пояснюють аналітики.

До слова, російська влада продовжує використовувати традиційні інформаційні наративи й ядерні погрози, намагаючись послабити зв’язки між США, Україною та НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У документі нагадують, що 16 липня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив: усі положення ядерної доктрини Росії залишаються чинними, зокрема ті, що забороняють ядерним державам «підбурювати» неядерні. Він підкреслив, що ядерні держави мають нести відповідальність за подібні дії.

Читайте також:

Теги: росія війна Сергій Лавров ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальна чисельність військ (сил) противника, розгорнутих на Покровському напрямку, оцінюється приблизно в 110-112 тисяч «тушок»
Битва за Покровськ. Огляд фронту
28 липня, 15:11
Окупанти атакували Івано-Франківщину
Атака РФ на Івано-Франківщину: перші кадри наслідків
21 липня, 07:57
Деревопад після десятихвилинної зливи у Києві. 22 липня 2025 рік
Київські дерева не витримують: жителі столиці вражені наслідками буревію
23 липня, 15:36
В Україні триває 1261-й день повномасштабної війни
Сирський окреслив шлях до завершення війни
7 серпня, 22:58
Президент зауважив, що російські вкиди про Часів Яр – це дезінформація
Зеленський про ситуацію в Часовому Яру: українські підрозділи захищають позиції
31 липня, 20:29
Промо-ролики «А мій в Азові» зворушили українців. Що про них пишуть у мережі
Промо-ролики «А мій в Азові» зворушили українців. Що про них пишуть у мережі
6 серпня, 15:32
Сили оборони здійснили вогневе ураження морського порту «Оля»
ЗСУ уразили російський морський порт «Оля»
15 серпня, 07:42
Рубіо: Українці завдали росіянам колосальної шкоди. Обидві сторони дуже сильно закріпилися
Рубіо розповів, скільки окупантів ЗСУ знищили у липні
17 серпня, 22:18
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
Американський сенатор запевнив, що Трамп готовий знищити економіку Росії, але є нюанс
Сьогодні, 02:40

Політика

Прем'єр Ізраїлю звинуватив Макрона в розпалюванні антисемітизму
Прем'єр Ізраїлю звинуватив Макрона в розпалюванні антисемітизму
США пофарбують стіну на кордоні з Мексикою, аби стримати нелегальну міграцію
США пофарбують стіну на кордоні з Мексикою, аби стримати нелегальну міграцію
«Не захоплення окремих територій». Аналітики назвали головну мету РФ в Україні
«Не захоплення окремих територій». Аналітики назвали головну мету РФ в Україні
Скандальне призначення в Колумбії: міністром став ексактор фільмів для дорослих
Скандальне призначення в Колумбії: міністром став ексактор фільмів для дорослих
Маск призупиняє плани зі створення політичної партії: газета WSJ назвала причину
Маск призупиняє плани зі створення політичної партії: газета WSJ назвала причину
Експосол США в Росії: Кремль задіяв у війні КНДР, але диктує умови щодо миротворців в Україні
Експосол США в Росії: Кремль задіяв у війні КНДР, але диктує умови щодо миротворців в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 серпня 2025
2529
Жоден корупціонер не сів до в'язниці: визначено «мертву статтю» Кримінального кодексу
2219
На Україну сунуть дощі: синоптикиня назвала дату
1785
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)
1765
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua