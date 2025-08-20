«Не захоплення окремих територій». Аналітики назвали головну мету РФ в Україні

Заява Лаврова від 19 серпня ще більше підкреслює ширшу мету Кремля щодо отримання повного політичного контролю над Україною

Головною метою Росії в Україні є політичний контроль над усією країною, а не захоплення окремих територій. Про це повідомляє «Главком» з посланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті йдеться, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров точно зазначив, що метою Кремля в Україні є політичний контроль над усією Україною, а не захоплення окремих українських територій, таких як Донецька область. Він заявив 19 серпня, що Кремль «ніколи не говорив про необхідність захоплення будь-яких територій» України і що метою Росії не було захоплення Криму, Донбасу чи інших районів України.

«Це твердження здається дивним у контексті неодноразових вимог Росії, щоб Україна і Захід визнали анексію Росією української території, включаючи території, які не контролюються російськими військами. Однак воно досить точно відображає глибші цілі Росії в Україні. Лавров повторив, що військові цілі Росії полягають у «захисті» народу України від українського уряду, який Кремль помилково зображує як нелегітимний і деспотичний», – зазначають аналітики.

За даними звіту, опис Лавровим мети Кремля «захистити» українців від їхнього власного уряду відображає той факт, що РФ прагне усунути демократично обрану владу і замінити її проросійським урядом, який дозволив би державі-агресорці контролювати Україну без необхідності боротися за фізичний контроль над територією або анексувати її.

Лавров, зокрема, висунув під час інтерв'ю вимоги, які відкидають суверенітет України: скасувати закони щодо мови та релігії, які є прерогативою лише уряду суверенної держави. Він чітко заявив, що «не може бути мови про будь-які довгострокові (мирні) угоди» з Україною «без поваги» до безпеки Росії та прав російськомовних громадян в Україні, оскільки «це є причинами, які необхідно терміново усунути в контексті врегулювання».

«Постійна наполегливість Кремля на контролі над внутрішніми справами України відображає аргументи, висловлені російським диктатором Володимиром Путіним у його есе 2021 року, в якому він стверджує, що Україна не повинна існувати незалежно від Росії. Заява Лаврова від 19 серпня ще більше підкреслює ширшу мету Кремля щодо отримання повного політичного контролю над Україною до того, як Росія закінчить війну», – пояснюють аналітики.

До слова, російська влада продовжує використовувати традиційні інформаційні наративи й ядерні погрози, намагаючись послабити зв’язки між США, Україною та НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У документі нагадують, що 16 липня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив: усі положення ядерної доктрини Росії залишаються чинними, зокрема ті, що забороняють ядерним державам «підбурювати» неядерні. Він підкреслив, що ядерні держави мають нести відповідальність за подібні дії.