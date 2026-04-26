Втрати ворога станом на 26 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 25 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 26 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 26 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 325 650 (+960) осіб;
- танків – 11 892 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 24 463 (+5) од;
- артилерійських систем – 40 711 (+76) од;
- РСЗВ – 1 753 (+0) од;
- засоби ППО – 1 354 (+1) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 258 091 (+2 229) од;
- крилаті ракети – 4 579 (+30) од;
- кораблі / катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 91 582 (+160) од;
- спеціальна техніка – 4 136 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1523-й день повномасштабної війни в Україні.
